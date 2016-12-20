افزایش احتمالی سهمیه آسیا در مسابقات جهانی فوتبال پنج نفره

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، جواد فلفلی در این زمینه گفت: تیم ملی فوتبال پنج نفره، مسابقات کسب سهمیه جهانی را در پیش دارد و با اعلام تاریخ برگزاری این رقابت ها، برنامه های تیم ملی آغاز خواهد شد.



وی دلیل اعلام نشدن تاریخ برگزاری این مسابقات را احتمال افزایش تعداد تیم های شرکت کننده عنوان کرد و افزود: مسابقات جهانی دوره گذشته با حضور ۱۲ تیم برگزار شد و براساس صحبت هایی که در بازی های پارالمپیک ریو انجام شد، احتمالا رقابت های این دوره با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد و تعداد سهمیه های قاره ها نیز تغییر می کند.



سرمربی تیم ملی فوتبال پنج نفره خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم که تعداد سهمیه های قاره آسیا از سه به چهار برسد. همچنین اگر طبق روال سال گذشته مسابقات شهریورماه تا آبان ماه برگزار شود اردوهای آماده سازی را از اردیبهشت ماه آغاز می کنیم. در حال حاضر منتظر تاریخ برگزاری مسابقات آسیایی ۲۰۱۷ مالزی و کسب سهمیه جهانی هستیم.

فلفلی در خصوص مسابقات استعدادیابی نیز اظهار داشت: بعد از بازی های پارالمپیک ریو مسابقات استعدادیابی و قهرمانی کشور را برگزار کردیم و مسابقات باشگاهی را نیز بهمن ماه و اسفندماه برگزار خواهیم کرد.