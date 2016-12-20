کارگاه های تخصصی آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد فارس، سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس از برپایی کارگاه های تخصصی آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور ۲۵۰ نفر از اصحاب کانون های مساجد خبر داد.

رضا باقری با اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، گفت: آموزش همواره به عنوان یکی از محور اصلی فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد درنظر گرفته می شود و در این راستا پنج کارگاه تخصصی آموزشی با حضور ۲۵۰ نفر از اصحاب کانون های مساجد با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس برگزار شد.

وی با اشاره تاکیدهای مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و کار فرهنگی در فضای مجازی، افزود: با گسترش علم و تکنولوژی و استفاده اکثر مردم جامعه از فضای مجازی می طلبد که آموزش های چگونگی از استفاده بهینه و آسیب های آن نیز در برنامه های آموزشی قرار گیرد.

باقری ادامه داد: شرکت کنندگان در این کارگاه ها با آسیب های فضای مجازی و روش های پیشگیری از آن، پیشگیری از خشونت در خانواده، ویژگی های فضای سایبری، ویژگی های جنگ سایبری، آسیب های تلفن همراه و امنیت فضای مجازی آشنا شدند.

وی عنوان کرد: ائمه جماعات، مدیران، رابطان فرهنگی، رابطان خواهر و فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد از جمله شرکت کنندگان در این کارگاه های آموزشی حضور داشتند که در پایان گواهی شرکت در دوره نیز به آنها تعلق خواهد گرفت.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس با اعلام آمادگی همکاری با نهادها و سازمان ها در راستای استفاده از ظرفیت آموزشی آنان، خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد به لحاظ ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم در سنین مختلف می توانند به عنوان بازوان اجرایی برنامه ها به خصوص کارگاه های آموزشی به خصوص در مورد موضوع های روز جامعه ایفای نقش کنند.