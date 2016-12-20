به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در حاشیه نشست تخصصی مسئولان مشترک زکات کشور و مسئولین حوزه های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که در ساختمان کمیته امداد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا پایان آبان ماه سال جاری مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان زکات جمع آوری شده است.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد از سهم جمع آوری شده زکات به افراد تحت پوشش کمیته امداد با اولویت مسکن و جهیزیه تعلق می گیرد. همچنین ۴۰ درصد سهم زکات برای رفع محرومیت هزینه می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: به استان ها اختیار داده ایم تا سهم نیازمندان را در زکات تا ۸۰ درصد نیز افزایش دهند.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان زکات جمع آوری شود.

فتاح به استان هایی که بیشترین زکات را پرداخت کرده اند، اشاره کرد و گفت: اگر استان فارس را به دلیل وسعت و کشاورزی کنار بگذاریم، کردستان، آذربایجان غربی و گلستان رتبه های خوبی را داشته اند. جالب است که این استان ها بیشتر اهل سنت هستند و پرداخت زکات از سوی آنان نشان از اعتماد به نظام دارد.

فتاح تصریح کرد: باید زکات، تبلیغ و ترویج شود و مردم آگاه شوند تا بتوانند زکات خود را پرداخت کنند. اگر با آثار و برکت پرداخت زکات در جامعه آشنا شوند به وظیفه خود عمل می کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه دولت سهم زکات خود را پرداخت نکرده است، گفت: در قانون زکات تصویب شده است سالانه دولت به عنوان تشویقی با رویکرد عمرانی ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند اما به دلیل مضیقه مالی دولت، در این ۳ سال مبلغی پرداخت نشده است. البته این موضوع در حال پیگیری است.