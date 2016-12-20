مغز زنان در زمان بارداری تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این تحقیق که در نشریه Nature Neuroscience منتشر شده، نشان می دهد در زنان باردار ماده خاکستری در بخش های خاصی از مغز که مربوط به توانایی درک احساس و تفکر دیگران است، کاهش می یابد. این روند توانایی مادران در فرایند پرورش کودک و شناسایی خطراتی که او را تهدیه می کند، ارتقا می دهد.

این نتیجه تحقیق گروهی از محققان اسپانیایی روی ۲۵ زن و طی ۵ سال انجام شده است. محققان مغز زنان را قبل از بارداری و چند ماه پس از وضع حمل اسکن کردند. آنها همچنین مغز ۲۰ زن که هیچ گاه باردار نبوده اند، ۱۷ مرد که فرزندی نداشتند و ۱۹ مردی که برای نخستین مرتبه صاحب فرزند شده بودند را نیز اسکن کردند. آنها متوجه شدند فقط مغز زنانی که باردار بودند با تغییر در میزان ماده خاکستری روبرو شده است.

البته کاهش ماده خاکستری مغز لزوما پدیده بدی نیست. هنگام نوجوانی نیز این اتفاق می افتد و درحقیقت بخشی معمول از رشد احساسی و شناختی انسان به شمار می آید. بنابراین می توان بارداری را دومین مرحله تکامل مغز دانست.

آزمایشات بیشتر نشان داد بارداری مغز مادران را به شیوه خاص دگرگون می کند تا آنها بتوانند نیازهای کودک بی پناه خود را پاسخگو باشند.

در همین راستا بخش های کورتکس های جلویی و موقت و میانی شاهد بیشترین میزان کاهش ماده خاکستری بوده اند. چنین کاهشی نشان می دهد این مناطق در نتیجه بارداری عملکردی خاص تری یابند، این اتفاق باعث می شود به مادر کمک کند از نوزاد خود بهتر مراقبت کند.

همچنین بخش هایی از مغز مادر که شاهد بیشترین میزان کاهش ماده خاکستری بودند، عکس العمل های قدرتمندتری نسبت به عکس نوزاد داشت.

دانشمندان معتقدند تغییرات در مغز به هورمون هایی مانند استروژن و پروژسترون مربوط است که طی دوران بارداری سطح آن در بدن مادر افزوده می شود.