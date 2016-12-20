تمدید تحریم های ایران نقض برجام نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره درخواست ایران برای نشست گروه ۱+۵ و ایران به واسطه تمدید تحریم های ۱۰ ساله ایران از سوی آمریکا، سوال کرده بود گفت: تمدید تحریم‌های ایران ناقض برجام نیست چون باعث تحمیل دوباره تحریم‌های ثانویه مرتبط با هسته‌ای نمی‌شود.

وی در توجیه تمدید تحریم های ۱۰ ساله ایران گفت: قانون تحریم های ایران در زمانی که برنامه جامع اقدام مشترک مورد مذاکره بود وجود داشت و پابرجا نیز مانده است. تمدید این قانون نقض برجام نیست و باعث وضع دوباره یا تحمیل دوباره هیچ تحریم ثانویه مرتبط با هسته‌ای نمی‌شود . همچنین این قانون باعث تحمیل هیچ گونه تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای نمی‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره ضمنی به امضاء نشدن این قانون از سوی اوباما گفت: ما اعتقادی به ضرورت تمدید این قانون نداشتیم اما از آنجا که تمدید آن ناقض برجام نبود، با تمدید آن موافقت شد.

کربی در مورد درخواست ایران برای نشست ۱+۵ در پی تمدید تحریم های ۱۰ ساله نیز گفت: همانطور که می‌دانید، کمیسیون مشترک ایجاد شد تا درباره شکایات در آن بحث و گفتگو شود و مجمعی برای این کار فراهم شود. پس قطعا، در حدود صلاحیت ایران است که خواستار تشکیل جلسه این کمیسیون مشترک شود تا درباره این موضوع صحبت شود.

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه بود که یکی از خبرنگاران در مورد حاضر نبودن آمریکا در این نشست سوال کرد و کربی گفت: آمریکا از هرگونه راه حلی که هر یک از طرف های مناقشه به آن دست یابند و باعث کاهش خونریزی ها و از سرگیری گفتگوهای سیاسی شود، استقبال می‌کند.

مورد دیگری که در این کنفرانس خبری مورد سوال قرار گرفت، انتشار تصاویری در مورد حضور «سردار سلیمانی» در حلب بود که کربی در این رابطه گفت: با شرکای خود در شورای امنیت رایزنی هایی را در مورد نگرانی های خود در این خصوص انجام می دهیم.

کربی با اشاره به قطعنامه 2231 گفت: سفر وی یک نقض محسوب می شود. وی جزو افرادی است که در فهرست قرار دارد. هیچ معافیتی برای سفر او در نظر گرفته نشده است و این مسئله نقض قطعنامه 2231 است.