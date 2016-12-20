دولت از سهم زکات ریالی پرداخت نکرده است/نسخه مشکلات فقرا زکات است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در نشست تخصصی اجلاس زکات که در کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: مسائل مربوط به زکات باید مطابق با شرع و دین پیش رود.

وی تصریح کرد: مظلوم ترین افراد جامعه مددجویان هستند آنان زبان گفتن ندارند و از ترس قطع مستمری جلوی مجلس صف نمی کشند.

رئیس کمیته امداد امام(ره) بیان کرد: با جماعتی طرف هستیم که صاحبی ندارند. هنگامی که اخبار اختلاس و حقوق های نجومی را می شنوند و دعواهای سیاسی را می بینند چه نگاهی به حکومت می توانند داشته باشند؟

فتاح با بیان اینکه نسخه حل مشکلات فقرا معلوم است، افزود: باید راهکار داشته باشیم و زکات نسخه آنان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر برای رسیدگی به مردم مشکل داریم و دست ما پر نیست.

فتاح با بیان اینکه دشمن می خواهد مردم را نسبت به نظام بدبین کند خاطرنشان کرد: اگر مردم ما روی نجابت و اعتقادات دینی سکوت و مدارا می کنند به حساب خود نگذاریم اگر آنان واقعا تریبونی در خانه داشته باشند فریاد آنان را می شنویم.

وی اظهار کرد: در همه شاخص های مردمی در این ۹ ماه رشد داشته ایم اما بنده به برنامه ریزی زکات نقد دارم. باید از جانب همه افراد جامعه به این مورد نگاه کنیم البته بنده اصل و اساس را می پذیرم. اگر مردم آگاه باشند به وظیفه خود عمل می کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: اگر تحریم شکست خورد پیروز این میدان رهبر و مردم هستند. این مردم شایسته خدمت هستند و نباید نسبت به آنان بی تفاوت باشیم.

وی تصریح کرد: دولت با وضع مالی که پیدا کرده است از سهم زکات ریالی نداده اما ما در حال پیگیری هستیم تا محقق شود.