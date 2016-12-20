به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص کسب جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا، بیان کرد: این موضوع دارای جوانب متعددی است که از جمله آنها فعالیتهای علمی و دانشگاهی است؛ ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر میزان مدارک علمی هوافضایی در رتبه یازدهم جهان قرار گرفته است.

وی افزود: میزان ارجاعات نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه ارتقاء یافته و همچنین در ۴ سال اخیر در رتبه اول در مدارک علمی رشته هوافضا در منطقه بوده است.

منطقی در ادامه به موضوع توسعه فناوری ها فضایی اشاره کرد و گفت: پروژه های تعریف شده با همکاری دانشگاهها و نیز کارهای انجام شده توسط شرکتهای دانش بنیان صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به ماهواره های دانشجویی دوستی، ناهید، آت ست، ظفر و ... اشاره کرد.

وی تصریح کرد: دو ماهواره سنجشی امیرکبیر و ماهواره مخابراتی ناهید در مراحل پایانی تجمیع و تست ماهواره قرار دارد و به‌زودی آماده پرتاب خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضایی ایران همچنین با اشاره به سامانه بالن مخابراتی، اظهار کرد: طراحی بالن مخابراتی تدبیر ۱ (بام) انجام شده و آزمایش بالن مقید نیز به زودی انجام خواهد شد.

منطقی با اشاره به ساخت ماهواره های دانشگاهی، ادامه داد: ماهواره دانشگاهی دوستی یک ماهواره سنجشی است که در حال اتمام مراحل ساخت است، این ماهواره که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده آماده پرتاب است و همچنین طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده به اتمام خواهد رسید.