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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

امروز انجام می شود؛

دیدار نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک با وزیر ورزش

دیدار نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک با وزیر ورزش

رئیس فدراسیون جهانی تیر و کمان ونایب رئیس کمیته بین المللی المپیک که امروز به ایران سفر می کند، طی اقامت در کشورمان با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک دیدار خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر،  از سوی مسئولان فدراسیون تیر و کمان و طی ماه های گذشته پیگیری هایی برای سفر رئیس فدراسیون جهانی این رشته به کشورمان انجام شد تا از این سفر به عنوان فرصتی جهت رایزنی های لازم در زمینه های مختلف استفاده شود. این رایزنی ها پاسخ مثبت «اور اردنر» را به همراه داشت.

وی امروز به کشورمان سفر می کند تا طی اقامت خود در تهران ضمن برگزاری نشست با محمدعلی شجاعی، مدیریت فدراسیون تیر و کمان در جریان وضعیت این رشته در ایران هم قرار بگیرد.

«اور اردنر» همزمان با ریاست فدراسیون جهانی تیر و کمان، ریاست کمیته ملی المپیک ترکیه و نایب رئیسی کمیته بین المللی المپیک (IOC) را هم بر عهده دارد و بر همین اساس ملاقات با مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک نیز در برنامه سفر وی به ایران قرار داده شده است.

رئیس فدراسیون جهانی تیر و کمان و نایب رئیس IOC فردا (چهارشنبه) تهران را ترک می کند.

کد مطلب 3854920
زینب حاجی حسینی

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