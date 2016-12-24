به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام نامزدهای ریاست انتخابات فدراسیون ژیمناستیک از روز یکشنبه، ۲۹ فروردین آغاز شد و ۱۱ اردیبهشت به پایان رسید. حالا بیش از ۷ ماه از این زمان می گذرد ولی تاریخی برای برگزاری انتخابات این فدراسیون تعیین نشده است.

در حالی که انتظار می رود با گذشت ۶ ماه از زمان ثبت نام کاندیداها ، مجددا ثبت نام از نامزدها صورت گیرد اما همچون بسیاری از فدراسیون های ورزشی این فدراسیون نیز همچنان با سرپرست اداره می شود و فعلا هم خبری از زمان انتخابات و یا زمان ثبت نام مجدد برای انتخابات نیست. چندی پیش بود که رای دیوان عدالت اداری انتخابات دوره قبل فدراسیون شطرنج را به همین دلیل (گذشت بیش از ۶ ماه از زمان انتخابات) مردود اعلام کرد. این در حالی بود که کامبوزیا رئیس قبلی فدراسیون شطرنج با وجود ریاست چندین ماهه خود مدتی قبل از صدور رای دیوان عدالت اداری استعفا داده بود.

پس از ثبت نام اجباری بهرام افشارزاده در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و حواشی به وجود آمده، در حالی که زمان انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هم اعلام شده بود دو روز قبل از برگزاری انتخابات، سرپرست فدراسیون آن را به دلیل اصلاح اساسنامه لغو کرد. حالا هم که خبری از زمان برگزاری این رشته المپیکی نیست. این در حالی است که به تازگی نیز افشای تخلفات مالی فدراسیون گذشته این رشته موج جدیدی از انتقادات به شرایط آشفته رشته مادر را به راه انداخت.

باید منتظر ماند و دید آیا با توجه به گذشت بیش از 7 ماه از ثبت نام کاندیداها زمان جدیدی برای ثبت نام مجدد تعیین می شود و یا اینکه مجمع انتخاباتی با همین ترکیب از کاندیداها برگزار خواهد شد. شاید هم شرایط به همین صورت تاسف بار با اداره سرپرست ادامه پیدا کند.