خراسان رضوی با کمبود خون در فصل سرما مواجه شد

سیدحمیدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار کیسه خون تولید کردیم اما با توجه به مصرف روز افزون خون و فرآورده های خونی در استان خراسان رضوی که به صورت مداوم در حال افزایش است، امسال به دلیل رشد عمل های جراحی، به دنبال آن مصرف خون و فرآورده های خونی نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در ماه های سرد شاهد کاهش اهدای خون در استان هستیم، ادامه داد: بر این اساس ذخایر خونی نیز کاهش می یابد که در این راستا فراخوان استمداد از مردم جهت خون دهی از طرف سازمان انتقال خون منتشر می شود.

رئیس سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی افزود: در زمینه خون و فرآورده های خونی تعداد ۵۸ بیمارستان و مرکز خدمات درمانی را تامین می کنیم که بیمارستان های پرمصرف شامل بیمارستان های امام رضا(ع)، قائم، دکتر شیخ، رضوی، هاشمی نژاد، امام زمان، مهر حضرت عباس، قلب و عروق جوادالائمه، حکیم نیشابور و کلینیک سرور می شوند.

وی با اشاره به نیاز فعلی سازمان انقال خون به کمک های مردمی، گفت: در سال جاری بعد از استان تهران و فارس رتبه سوم را در تولید و همچنین مصرف خون و فرآورده های خونی کسب کردیم و این را مرهون مردم خوب استان خراسان رضوی هستیم بنابراین برای ادامه این روند و نیاز روز افزون خون و فرآورده های خونی، مردم، خون دهی متواتر را علی الخصوص در فصول سرد، در برنامه های دراز مدت خود قرار دهند.

اسلامی عنوان کرد: ما در گذشته خون را به صورت معمولی به مراکز تحویل می دادیم، اما در حال حاضر خون، به فرآورده هایی همچون پلاکت، پلاسما و گلبول قرمز تبدیل می شود و بدین ترتیب هر نفر با اهدای خون در واقع جان سه نفر را نجات می دهد.