به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی حکم برگزاری دیدار تیم های ایرانی و عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور بی طرف را تمدید کرده است که هر دو کشور تا یکی، دو هفته دیگر باید کشور بی طرف را معرفی کنند. نمایندگان ایران با وجود برگزاری جلسه در فدراسیون فوتبال هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اند و به صورت رسمی چیزی را اعلام نکرده اند.

این در حالی است که الهلال عربستان برای بازی با پرسپولیس، شهر مسقط عمان را انتخاب کرده و به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی خواهد کرد. سایر تیم های عربستانی یعنی الاهلی، التعان و الفتح کشور قطر را برای بازی با نمایندگان ایران برگزیده اند.

باشگاه ذوب آهن که باید در مرحله مقدماتی با تیم الاهلی عربستان بازی کند، به گفته سعید آذری مدیرعامل باشگاه کشور عمان را همانند سال گذشته مدنظر دارد و در این کشور به مصاف نماینده عربستان سعودی می رود.

پرسپولیس اما همچنان به یک تصمیم واحد نرسیده است. مسئولان این باشگاه ابتدا قصد داشتند عمان را به عنوان میزبان بازی با الهلال معرفی کنند که با توجه به پیش دستی باشگاه الهلال، سراغ سایر کشورها رفتند.

امارات یکی از گزینه های اصلی سرخپوشان برای بازی با نماینده عربستان بود و حتی خبر میزبانی پرسپولیس در شهر ابوظبی هم منتشر شد ولی بر اساس نامه ای که از فدراسیون فوتبال ایران به باشگاه ها رسیده، آنها حق انتخاب امارات را برای انجام مسابقات ندارند تا این گزینه هم از دسترس خارج شود.

برگزاری بازی در مالزی، ازبکستان و تاجیکستان هم مدنظر مسئولان پرسپولیس قرار داشت ولی شرایط آب و هوایی و بعد مسافت باعث شد تا آنها قید این کشورها را هم بزنند.

در حال حاضر پرسپولیس دو گزینه پیش روی خود دارد. این تیم یا به دنبال بازی در کشور لبنان خواهد بود که البته با توجه به شرایط کشور لبنان، بعید است بازی در این کشور برای سرخپوشان فراهم شود. انتخاب بعدی این باشگاه ایرانی، شهر مسقط عمان است. در واقع از آنجایی که انتخاب یک کشور مشترک از سوی نمایندگان ایران و عربستان برای میزبانی مشکلی ندارد، ممکن است پرسپولیس هم همانند الهلال مسقط را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کند.