قوه قضائیه به دنبال تعامل با دانشگاه است/ضرورت تحول علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در سومین همایش علمی بررسی نقش حوزه و دانشگاه در دانشگاه تهران گفت: تعامل قوه قضائیه و دانشگاه باید بیشتر باشد با این حال از ابتدای ریاست، پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور اساتید فعال شد و بستر خوبی برای تعامل بیشتر است.

وی با اشاره به فعالیت این پژوهشگاه گفت: نقد آرای تخصصی دادگاه ها در این پژوهشگاه انجام می شود.

رییس قوه قضائیه در ادامه و با اشاره به مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه گفت : علوم انسانی و تحول آن از جمله مواردی است که مورد توجه حوزه و دانشگاه است.

آملی لاریجانی افزود: برخی تحول در علوم اجتماعی و علوم انسانی را سیاسی تفسیر کرده و به موضوع ولایت فقیه ربط دادند. وقتی بارها صحبت کردم، عده ای گفتند رییس قوه قضائیه علوم انسانی را نفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع تحول علوم انسانی بحثی واقعی است، اظهار کرد: موضوع تحول در علوم انسانی برای تایید حکومت دینی نیست و مسئله ای واقعی است. البته اجرای این تحول بسیار دشوار است.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: برخی اصل مساله تحول در علوم انسانی را ناممکن می دانند. ما معتقدیم فرضیات دینی باید در علوم اجتماعی ورود کند با این حال مخالفان صحبت از عدم امکان این موضوع می کنند.

وی با بیان اینکه تحول در علوم انسانی امکان پذیر است، گفت: علاوه بر آن، این تحول ضروری هم هست.

آملی لاریجانی با اشاره به سیر تحول در علم گفت: تا قبل از قرن بیستم نگاه اثبات گرایی بر علم حاکم بود که پس از این تاریخ، نگاه پوزیتیویستی از علم برداشته شد.

رییس قوه قضائیه افزود: هر سوال علمی از دل پیش فرض هایی بیرون می آید و با این نگاه می توان گفت بدون پیش فرض هیچ سوال و پاسخی مطرح نمی شود.

وی با اشاره به سخنان وینگنشتاین در خصوص علم گفت: بنا به گفته او علوم بازی زبانی است با این حال اگر از منظر همین افراد به علوم نگریسته شود، باز موضوع پیش فرض ها با اهمیت است.



رییس قوه قضائیه افزود : پیش فرض ها جایی هستند که مسایل دینی می تواند در آنها وارد شود.

وی ادامه داد: هر سوال علمی از دل پیش فرض هایی بیرون می آید و با این نگاه می توان گفت بدون پیش فرض هیچ سوال و پاسخی مطرح نمی شود.

وی با اشاره به سخنان ویتگنشتاین در خصوص علم گفت: بنا به گفته او علوم بازی زبانی است با این حال اگر از منظر همین افراد به علوم نگریسته شود، باز موضوع پیش فرض ها با اهمیت است.

رییس قوه قضائیه افزود : پیش فرض ها جایی هستند که مسایل دینی می تواند در آنها وارد شود.

املی لاریجانی ادامه داد: شتابزدگی در تحول علوم انسانی امری اشتباه است و نمی توان شش ماهه یا یک ساله علوم انسانی را متحول کرد.

در ادامه این جلسه پرسش و پاسخ اساتید دانشگاه تهران از ایت الله آملی برگزار شد.