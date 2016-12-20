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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

مشکل ۴ ساله آب شهرک صنعتی دورود/ معاون وزیر وعده رفع مشکل را داد

مشکل ۴ ساله آب شهرک صنعتی دورود/ معاون وزیر وعده رفع مشکل را داد

دورود - عضو هیئت امنای شهرک صنعتی دورود از مشکل ۴ ساله نداشتن آب این شهرک صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید موسوی در حاشیه بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شهرک صنعتی دورود در سخنانی گفت: مهم ترین مشکل این شهرک صنعتی نداشتن آب است.

وی با بیان اینکه ۴ تا ۵ سال بوده که ما این مشکل را در جلسات مختلف مطرح می کنیم، عنوان کرد: این در حالیست که تا کنون این مشکل رفع نشده است.

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی دورود با بیان اینکه آب این شهرک از طریق تانکر و یک چشمه تامین می شود، گفت: در حال حاضر یک منبع ذخیره آب در کنار این شهرک صنعتی با حجم ۵۰۰ مترمکعب وجود دارد.

موسوی همچنین مشکل دیگر شهرک صنعتی دورود را بحث فاضلاب این شهرک عنوان کرد و گفت: این شهرک دارای شبکه بوده اما خروجی ندارد و بسته است.

وی با بیان اینکه در این شهرک صنعتی ۲۲ واحد صنعتی مستقر است، گفت: در شهرک صنعتی دورود ۲۷۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

بنابراین گزارش در این بازدید معاون وزیر صنعت معدن و تجارت قول مساعد برای رفع مشکل آب این شهرک صنعتی داد.

کد مطلب 3854927

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