۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

برگزاری یک کرسی نقد درباره «انسان ایرانی»

کرسی ترویجی نقد «تن و زبان فارسی»، سیزدهم دیماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، کرسی ترویجی نقد «تن و زبان فارسی»، سیزدهم دیماه در این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

«تن‌ و زبان فارسی»، پژوهش انسان‌ شناختی جدیدی درباره انسان ایرانی است که توسط دکتر سیدرضا شاکری، پژوهشگر علوم سیاسی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی ارایه می شود.

این کتاب قرار است توسط دکتر حسن آبنیکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر عیسی امن‌خانی، استاد ادبیات دانشگاه گلستان نقد می شود.

این رویداد علمی ساعت ۱۰ تا ۱۲ دوشنبه ۱۳ دیماه ۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت اطلاع بیشتر به «خیابان انقلاب، خیابان نظری، شماره ۴۷» مراجعه یا با شماره تلفن ۶۶۴۰۰۰۶۲ تماس حاصل کنند.

زهرا سیفی

