کار جدیدی درباره فرهنگ شهادت باید انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: ما در گذشته، حال و آینده به شهدا نیاز داریم و هر اندازه فرهنگ شهدا را پررنگ‌تر کنیم اثرات بیشتری دارد.

وی افزود: خوب است افکار شهدا و عکس العمل خانواده شهدا در برابر شهیدان در مجموعه‌ای گردآوری شود و در اختیار افراد مختلف جامعه قرار گیرد.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: همچنین خوب است در حاشیه این کارها نظرات غیرمسلمانان درباره فرهنگ شهادت و اینکه آیا شهدا امر مقدسی را انجام می‌دهند پرسیده شود. این کار جامع و جدید است البته احتیاط نیز باید بشود.

وی با بیان اینکه در گذشته علما کتب خود را در دو سطح فشرده و مبسوط می‌نوشتند، گفت: شایسته است درخصوص شهدا و جانبازان نیز کتب‌های چاپ شده این گونه باشد.

رسیدگی به کار شهدا را باید در اولویت قرار داد

آیت الله مکارم شیرازی افزود: رسیدگی به امور مربوط به خانواده شهدا را باید در اولویت قرار داد به طوری که خانواده شهدا راضی باشند.

وی با اشاره به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تصریح کرد: خوب است به اندازه‌ای که برای خدمات رسانی به ایثارگران بودجه قرار داده شده، به خانواده‌های شهدا رسیدگی شود.

در این دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کتاب رساله مصور جانبازان را تقدیم آیت الله مکارم شیرازی کرد.