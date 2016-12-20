تنیس روی میز قم در هر رده سنی یک بازیکن لیگ برتری دارد

محمد مهدی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رده سنی من در حقیقت جوانان است و من در یک رده سنی بالاتر از خود شرکت کردم به طوری که تا ۶ سال آینده نیز بازیکن امید هستم و می‌توانم در مسابقات امیدهای کشور مسابقه بدهم به همین دلیل تجربه من برای حضور در این مسابقات و در این سطح چندان بالا نبود و از رویارویی با بهترین نفرات کشور و بازیکنان تیم ملی بیشتر به دنبال یادگیری و کسب تجربیات بیشتر بودم.

وی افزود: در این مسابقات ۱۴۰ نفر از بهترین‌های کشور حضور داشتند و من نیز بیشتر به دنبال ارزیابی سطح خود با دیگران و شناسایی نقاط ضعف خود بودم و این انتظار را از خود نداشتم که برای کسب عنوان قهرمانی مسابقه دهم و مسابقات در ۴۰ گروه ۳ و ۴ نفری برگزار شد که از هر گروه ۲ پینگ پنگ باز به مرحله دوم صعود می‌کردند.

قهرمان قمی تنیس روی میز امیدهای کشور گفت: از جمع ۶۴ بازیکن راه یافته به مرحله دوم، هر بازیکنی که موفق به کسب ۳ پیروزی می‌شد می‌توانست جواز حضور در دسته برتر را کسب کند که خوشبختانه من هر ۳ مسابقه خود در این مرحله را با پیروزی پشت سر گذاشتم و به جمع ۸ نفر دسته برتر کشور صعود کردم و در این مرحله به یک ورزشکار تهرانی به نام سیدی برخورد کردم که وی در این مرحله از مسابقه با من انصراف داد.

وی عنوان کرد: در مرحله نیمه نهایی هم برابر پینگ پنگ بازی به نام عباسی پیروز شدم و در فینال هم شعاری که بازیکن تیم مازندران و عضو تیم ملی جوانان است را شکست دادم و به لطف خدا توانستم قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورم البته بازی فینال بازی بسیار سختی بود و در یک مسابقه نفس گیر و بسیار نزدیک توانستم ۳ بر ۲ پیروز مسابقه شوم.

اسدی بیان داشت: امکانات تنیس روی میز در قم استاندارد است و این امکانات معمولاً در همه استان‌ها وجود دارد و شرایط برای بیشتر استان‌ها یکسان است و همه در شرایطی نزدیک به هم در حال تلاش هستند.

قهرمان قمی تنیس روی میز امیدهای کشور تصریح کرد: البته در قم در گذشته وضعیت مناسب نبود اما شرایط با تلاش‌های هیأت تنیس روی میز استان قم تغییر کرد و حالا ما در جایی ایستاده‌ایم که در هر رده سنی یک بازیکن دسته برتری داریم و کارهای خوبی در تنیس روی میز قم در حال انجام است که نتایج آن به مرور در حال نمایان شدن است.