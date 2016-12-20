نمایش آثار هنرمندان تجسمی معاصر ایران در قالب «تمام رنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار هنرمندان تجسمی معاصر ایران با عنوان «تمام رنگی» پنجشنبه ۲ دی ساعت ۱۷ در نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران گشایش می‌یابد.

«تمام رنگی» نمایشگاهی از ۷۶ اثر هنرمندان نقاش و عکاس عموما پیشرو و پیشکسوت ایران در موضوعات مختلف است.

آثار هنرمندانی هم چون آیدین آغداشلو، کامبیز درمبخش، حبیب درخشانی، نیما پتگر، فریدون امیدی، لیلی درخشانی، جمشید حقیقت شناس، مهدی حسینی، مونس محمودی، لیلی رشیدی، علی ترقی جاه، فربد مرشد زاده، لیلا ابراهیمی، بهرام دبیری، مهسا علیخانی، نادر سماواتی، رضا میلانی، صادق میری، سروش میلانی زاده، کیوان عسگری، امید شایان، حمید جعفری شکیب، داور یوسفی، رضا هدایت، آرش کریمی، کوروش ادیم، رومین محتشم، محمد هادی فدوی، جواد حمیدی، زهرا شفیع و... در این نمایشگاه به نمایش در می‌آیند.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: هنر، گاه پیشنهاد است. پیشنهاد زل زدن به جای خالی چیزهایی که نیست. هنر، گاه پیشنهاد است. پیشنهاد ساخت زندگی، آنچنان که می خواهیم، نه آنچنان که هست. هنر، گاه یادآوری است. یادآوری همه آن چیزهایی که از فرط تکرار به دست فراموشی سپرده شده اند. هنر پیشنهاد است و یادآوری و این بار آنچه به یاد می آوریم و پیشنهاد می کنیم امید است. امید که تنها راه تداوم است. امید که روشنایی است. امروز و فردا را با امید، «تمام رنگی» کن.

نمایشگاه آثار هنرمندان تجسمی معاصر ایران از ۲ تا ۱۳ دی در نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران دایر است.