ترمز برنامه های استقلال کشیده شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته دیگر مجمع استقلال برگزار خواهد شد، این مجمع با حضور وزیر ورزش برای این تیم بسیار مهم است و تغییرات در همان مجمع استارت می خورد. وقتی به حرف‌های افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال دقت می کنیم متوجه می شویم که خود مدیر عامل هم نمی داند که دو هفته دیگر چه تغییراتی پیش رو خواهد داشت و آیا خودش در استقلال ماندنی است یا نه؟

افتخاری در مورد این مجمع می گوید: همه برنامه ها را معلق نگه داشته ایم. باید ببینیم وزیر به عنوان رئیس مجمع چه تصمیمی در مورد ما خواهد گرفت و آیا تغییرات به هیات مدیره و اضافه شدن چند نفر محدود می شود یا اینکه جابه جایی هایی هم داریم.

نکته مهم در مورد معلق ماندن برنامه های استقلال اما این است که پنجره زمستانی تقریبا باز شده و استقلال اگر بخواهد به قول افتخاری همه برنامه ها را مسکوت نگه دارد، نیم فصل را از دست خواهد داد. اگر این موضوع به تغییرات وسیع هم ختم شود استقلال با وجود نیروهای جدید و نگرش جدید به زمان نیاز دارد.

شاید بهتر باشد که افتخاری نقل و انتقالات را معلق نگه ندارد، هر چند به نظر می رسد با تماس عجیب او با امیر قلعه نویی در مورد سروش رفیعی نمی توان گفت که افتخاری نقل و انتقالات را هم مثل بقیه امور معلق نگه داشته است اما به هر حال وقتی خود مدیر عامل نمی داند که دو هفته بعد در استقلال هست یا نه کار کردن در نقل و انتقالات و دادن تعهدهای جدید کار بسیار سختی است.