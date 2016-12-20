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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

شیکاگو از مریخ هم سردتر شد

شیکاگو از مریخ هم سردتر شد

ناسا اعلام کرد شدت سرما در شیکاگو حتی از مریخ هم بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، دمای کنونی سیاره مریخ ۲- است اما شیکاگو ۶- درجه است و بادهای سرد نیز با دمایی کمتر از ۲۰- درجه در این ایالت می وزند.

این درحالی است که رکورد سردترین آب و هوا در سال ۱۹۸۳ میلادی و دمای ۱۳- درجه در فرودگاه بین المللی اوهیر است. به نظر می رسد شیکاگو فاصله کمی تا شکست این رکورد دارد.

باید توجه داشت که آب وهوای ثبت شده برای روز است و بالطبع  دمای شیکاگو در نیمه شب سردتر از قطب جنوب خواهد بود.

هم اکنون در کره زمین نقاط کمی وجود دارند که از شیکاگو سردتر باشند. دمای قطب شمال ۱۸- درجه، سیبری ۳۱- درجه است.

کد مطلب 3854945

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