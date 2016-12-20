شیکاگو از مریخ هم سردتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، دمای کنونی سیاره مریخ ۲- است اما شیکاگو ۶- درجه است و بادهای سرد نیز با دمایی کمتر از ۲۰- درجه در این ایالت می وزند.

این درحالی است که رکورد سردترین آب و هوا در سال ۱۹۸۳ میلادی و دمای ۱۳- درجه در فرودگاه بین المللی اوهیر است. به نظر می رسد شیکاگو فاصله کمی تا شکست این رکورد دارد.

باید توجه داشت که آب وهوای ثبت شده برای روز است و بالطبع دمای شیکاگو در نیمه شب سردتر از قطب جنوب خواهد بود.

هم اکنون در کره زمین نقاط کمی وجود دارند که از شیکاگو سردتر باشند. دمای قطب شمال ۱۸- درجه، سیبری ۳۱- درجه است.