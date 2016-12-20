به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح سهشنبه در نشست معاونان و روسای ادارت ستادی و شهرستانها و روابط عمومیهای ادارات منابع طبیعی اظهار داشت: همه معاونان و روسای ادارت ستادی و شهرستانها موظف به انتشار فعالیت های خود به افکار عمومی هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاع رسانی و انتشار اخبار مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری در استان روند مطلوبی دارد و همه رؤسا و معاونین می بایست با این هدف هم سو باشند.
مهاجری تصریح کرد: از مشاور رسانهای اداره کل خواسته شده است با پایش دقیق ماهانه انتشار اخبار و اطلاعرسانی فعالیتهای صورت گرفته، از مسؤلانی که در این راستا با اهداف تعیین شده همراه نیستند توضیح بخواهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به تاکید استاندار و لزوم اطلاع رسانی عملکرد هر حوزه و سازمان در استان گفت: برنامه بسیار موثری توسط مشاور رسانهای ما در این زمینه در حال انجام است و همه معاونان و روسای ادارت ستادی و شهرستانها موظف به همکاری با وی هستند.
وی یادآور شد: نیروهای متخصص جوان با همکاری NGO ها وهمچنین دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی سعی کنند ظرفیت های منابع طبیعی را بیشتر به جامعه واستان بوشهر معرفی کنند.
مهاجری ادامه داد: ما هفته منابع طبیعی در پیش داریم و این حق مسلم مردم و افکار عمومی است که بدانند ما چه اقداماتی در حوزه های منابع طبیعی و آبخیزداری استان داشته ایم و لذا رسالت روابط عمومیها دو چندان میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست برخی رابطین روابط عمومی در شهرستانها و همچنین مسؤلین ستادی به نکته نظرات خود در این زمینه پرداختند.
ارایه گزارش از وضعیت فعالیتهای صورت گرفته در زمینه خبر و اطلاعرسانی در بخشهای مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز توسط مشاور رسانهای این اداره تشریح شد.
نظر شما