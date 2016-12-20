«اشتاین مایر» با قربانیان حادثه برلین ابراز همدردی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در پیامی علاوه بر ابراز تاسف نسبت به حادثه شب گذشته در برلین که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر شده است، با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد.

بر اساس گزارش پلیس آلمان، این حادثه عمدی بوده اما تروریستی بودن هنوز از سوی مراجع قضایی این کشور تائید نشده است.

منابع مختلف در آلمان در خصوص هویت راننده کامیون که سبب بروز حادثه در بازار کریمس در برلین شده اخبار ضد و نقیضی را منتشر کرده اند.

روزنامه آلمانی «برلینر سایتونگ» از افغانی بودن فرد مذکور خبر داده، در حالی که روزنامه «دی ولت» وی را از پناهجویان پاکستانی قلمداد کرده است. برخی منابع خبری دیگر نیز از لهستانی بودن این راننده خبر داده اند.