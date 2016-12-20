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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

«اشتاین مایر» با قربانیان حادثه برلین ابراز همدردی کرد

«اشتاین مایر» با قربانیان حادثه برلین ابراز همدردی کرد

وزیر امور خارجه آلمان در پیامی با قربانیان حادثه برلین ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در پیامی علاوه بر ابراز تاسف نسبت به حادثه شب گذشته در برلین که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر شده است، با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد.

بر اساس گزارش پلیس آلمان، این حادثه عمدی بوده اما تروریستی بودن هنوز از سوی مراجع قضایی این کشور تائید نشده است. 

منابع مختلف در آلمان در خصوص هویت راننده کامیون که سبب بروز حادثه در بازار کریمس در برلین شده اخبار ضد و نقیضی را منتشر کرده اند.

روزنامه آلمانی «برلینر سایتونگ» از افغانی بودن فرد مذکور خبر داده، در حالی که روزنامه «دی ولت» وی را از پناهجویان پاکستانی قلمداد کرده است. برخی منابع خبری دیگر نیز از لهستانی بودن این راننده خبر داده اند.

کد مطلب 3854953
شقایق لامع زاده

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