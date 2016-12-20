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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

گمرک ایران اعلام کرد؛

ارزش پایه خودروهای وارداتی تویوتا اعلام شد

ارزش پایه خودروهای وارداتی تویوتا اعلام شد

ارزش پایه انواع خودروهای وارداتی برند تویوتا به قیمت فوب با احتساب کرایه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای ارزش پایه ۲۷خودرو وارداتی برند تویوتا را اعلام کرد. بر اساس جدول تعرفه‌ای گمرک خودروهای سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۲۹۰ جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی می‌شود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.

همچنین واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۱۹ طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است. خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه‌بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است. همچنین واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد مالیات علی‌الحساب است.

جدول مذکور در سایت گمرک ایران قابل مشاهده است.

کد مطلب 3854954

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