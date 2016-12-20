دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان ساخته شد/افزایش سرعت جوانه زنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، شهره خاتمی دانشجوی رشته فیزیک، یکی از مجریان این طرح با بیان اینکه سیستم های پلاسمای سرد قابلیت های بالقوه ای در انواع شاخه های علم و صنعت از جمله کشاورزی دارند، گفت: استفاده از سیستم پلاسمای سرد در صنعت کشاورزی سبب افزایش سرعت جوانه زنی، افزایش طول ساقه و ریشه و در نهایت افزایش میزان محصول نهایی می شود.

وی افزود: در این روش رادیکال های آزاد تولید شده طی فرایند تولید پلاسما، موجب تحریک هورمون های رشد بدون ذره ای جهش ژنی می شوند. این تحریک سرعت جوانه زنی را افزایش داده و موجب افزایش میزان رشد گیاه و در نهایت محصول نهایی می شود.

در ادامه آرش احمدی نیا دانشجوی رشته مکاترونیک واحد علوم و تحقیقات و دیگر مجری این طرح گفت: عملکرد دستگاه FSG-plasma به گونه ای است که پس از قرار دادن بذر در سیستم، توسط یک بازوی مکاترونیکی و بصورت مکانیزه به بخش سیستم پلاسما منتقل می شود. پس از مدت زمان معینی بذرهای اصلاح شده به صورت مکانیزه به محفظه ی نگهدارنده انتقال داده شده و در نهایت عمل بسته بندی انجام می شود.

وی با بیان اینکه دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان توسط پلاسما در نهادها و موسسات وابسته به صنعت کشاورزی، دارویی، اصلاح بذر و مانند آن کاربرد دارد، تصریح کرد: یکی از مزیتهای بالقوه این سیستم عدم تولید محصول جانبی است و می تواند جایگزین مناسبی برای سایر روش های شیمایی و فیزیکی باشد.