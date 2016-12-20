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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

برای اجرای قانون جامع ایثارگران کمبود بودجه داریم

برای اجرای قانون جامع ایثارگران کمبود بودجه داریم

قم - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:‌ برای اجرای قانون جامع ایثارگران کمبود بودجه داریم و نمی‌توانیم مسائل معیشتی خانواده‌های ایثارگران را به خوبی رسیدگی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس طی مراحلی سال ۹۲ ابلاغ شد و ما از سال ۹۳ شروع به اجرای آن کردیم.

وی بیان داشت:‌ مرکز پژوهش بنیاد شهید و ایثارگران فعالیت خود را آغاز کرده و انتشار رساله مصور جانبازان یکی از فعالیت‌های مرکز بوده است.

معاون رئیس جمهور  عنوان کرد: ما برای اجرای قانون جامع ایثارگران کمبود بودجه داریم و نمی‌توانیم مسائل معیشتی خانواده‌های ایثارگران را به خوبی رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام شهیدی تصریح کرد:‌ ما برای این قانون جامع ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بودجه درخواست داشتیم که دولت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود:‌ سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند و در این باره ما در بنیاد شهید فقط هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق می‌دهیم و با افزایش ۱۰ درصدی بودجه بنیاد شهید فقط می‌توانیم حقوق‌ها را بدهیم.  

وی ابراز کرد: ‌۸۰ درصد قانون جامع را تاکنون اجرایی کرده‌ایم و برای ۲۰ درصد باقی آن آئین‌نامه تدوین کرده‌ایم و به دولت ارسال شده است.

کد مطلب 3854961

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