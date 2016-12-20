به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس طی مراحلی سال ۹۲ ابلاغ شد و ما از سال ۹۳ شروع به اجرای آن کردیم.

وی بیان داشت:‌ مرکز پژوهش بنیاد شهید و ایثارگران فعالیت خود را آغاز کرده و انتشار رساله مصور جانبازان یکی از فعالیت‌های مرکز بوده است.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: ما برای اجرای قانون جامع ایثارگران کمبود بودجه داریم و نمی‌توانیم مسائل معیشتی خانواده‌های ایثارگران را به خوبی رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام شهیدی تصریح کرد:‌ ما برای این قانون جامع ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بودجه درخواست داشتیم که دولت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود:‌ سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند و در این باره ما در بنیاد شهید فقط هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق می‌دهیم و با افزایش ۱۰ درصدی بودجه بنیاد شهید فقط می‌توانیم حقوق‌ها را بدهیم.

وی ابراز کرد: ‌۸۰ درصد قانون جامع را تاکنون اجرایی کرده‌ایم و برای ۲۰ درصد باقی آن آئین‌نامه تدوین کرده‌ایم و به دولت ارسال شده است.