«یلدا» را در رادیو نمایش بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «یلدا» که توسط مهدی معبودی نوشته شده، در حال و هوای مراسم یلدا است و حمید منوچهری کارگردانی آن را بر عهده دارد.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مهرداد مهماندوست، مریم جلینی، زهره مجابی، شهریا حمزیان و احمد گنجی به ایفای نقش می پردازند.

«یلدا» به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، افکت نرگس موسی پور و صدابرداری علی حاجی نوروزی، سه شنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۹:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

در این روز نمایش های دیگری همچون «فصل آخر» ساعت ۶:۳۰، «یلدای من با تو و انار و هندوانه» ساعت ۷:۱۵، «بخاری را من روشن می کنم» ساعت ۱۲:۴۵ و «انار» ساعت ۲۰ با موضوع شب یلدا روی آنتن رادیو نمایش می روند.