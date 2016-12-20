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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

«یلدا» را در رادیو نمایش بشنوید

«یلدا» را در رادیو نمایش بشنوید

همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، رادیو نمایش شما را به شنیدن نمایش «یلدا» دعوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «یلدا» که توسط مهدی معبودی نوشته شده، در حال و هوای مراسم یلدا است و حمید منوچهری کارگردانی آن را بر عهده دارد.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مهرداد مهماندوست، مریم جلینی، زهره مجابی، شهریا حمزیان و احمد گنجی به ایفای نقش می پردازند.

«یلدا»  به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، افکت نرگس موسی پور  و صدابرداری علی حاجی نوروزی، سه شنبه  ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۹:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

در این روز نمایش های دیگری همچون «فصل آخر» ساعت ۶:۳۰، «یلدای من با تو و انار و هندوانه» ساعت ۷:۱۵، «بخاری را من روشن می کنم» ساعت ۱۲:۴۵ و «انار» ساعت ۲۰ با موضوع شب یلدا روی آنتن رادیو نمایش می روند.

کد مطلب 3854963
فریبرز دارایی

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