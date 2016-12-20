  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماهنشان:

بارش برف راه ارتباطی ۱۸ روستا در شهرستان ماهنشان را مسدود کرد

بارش برف راه ارتباطی ۱۸ روستا در شهرستان ماهنشان را مسدود کرد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماهنشان گفت: راه ارتباطی ۱۸ روستا در شهرستان ماهنشان به علت بارش برف مسدود شد.

سیدجلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف در شهرستان ماهنشان راه ارتباطی ۱۸ روستا در این شهرستان مسدود شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیروهای راهداری برای بازگشایی این راههای ارتباطی روستایی در تلاش هستند و ۲۸ دستگاه و ۴۰ الی ۵۰ نفر برای بازگشایی راههای فعالیت می کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماهنشان گفت:سایر راه های روستایی در شهرستان ماهنشان لغزنده است و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

خلیلی تاکید کرد: رانندگان در صورت نیاز به خدمات راهداری با شماره ١۴١ و یا با شماره ۰۲۴۳۶۲۲۲۲۵۵ اداره راهداری و حمل و نقل جاده های شهرستان ماهنشان تماس برقرار کنند.

وی افزود: با تلاش راهداران تا اواخر  فردا روز چهارشنبه تمام راهتی ارتباطی روستایی شهرستان ماهنشان بازگشایی می شود.

کد مطلب 3854969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها