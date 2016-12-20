بارش برف راه ارتباطی ۱۸ روستا در شهرستان ماهنشان را مسدود کرد

سیدجلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف در شهرستان ماهنشان راه ارتباطی ۱۸ روستا در این شهرستان مسدود شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیروهای راهداری برای بازگشایی این راههای ارتباطی روستایی در تلاش هستند و ۲۸ دستگاه و ۴۰ الی ۵۰ نفر برای بازگشایی راههای فعالیت می کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ماهنشان گفت:سایر راه های روستایی در شهرستان ماهنشان لغزنده است و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

خلیلی تاکید کرد: رانندگان در صورت نیاز به خدمات راهداری با شماره ١۴١ و یا با شماره ۰۲۴۳۶۲۲۲۲۵۵ اداره راهداری و حمل و نقل جاده های شهرستان ماهنشان تماس برقرار کنند.

وی افزود: با تلاش راهداران تا اواخر فردا روز چهارشنبه تمام راهتی ارتباطی روستایی شهرستان ماهنشان بازگشایی می شود.