بحران تازه اقتصاد آفریقا/کشاورزی زیر یوغ تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها متکی بر کشاورزی است ظرف مدت ۳۰ سال آینده و با تغییرات آب و هوایی با هزینه‌هایی هنگفت برای رویارویی با تاثیرات این پدیده روبرو خواهند شد و به عبارت دیگر اقتصاد آنها در معرض بیشترین آسیب پذیری قرار می‌گیرد.

در همین حال ۱۷ کشور از ۲۰ کشور آفریقایی که بیشترین وابستگی اقتصادی به کشاورزی را دارند در منطقه ساحاری آفریقا قرار گرفته اند و در معرض خطرات جدی از قبیل تغییرات دمایی، میزان بارش، خشکسالی و سیلاب قرار دارند.

به گفته تحلیل گران اقتصادی، عمده کشورهای واقع در منطقه ساحاری با کمبود منابع مالی و فنی به منظور برنامه ریزی برای مقابله با این خطر قریب الوقوع طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده روبر هستند.

این در حالی است که این کشورها در حال حاضر به مسئله خشکسالی و امنیت غذا پرداخته‌اند اما ظرفیت برنامه ریزی برای خطر پیش رو در ۳۰ سال آینده را ندارند.

همچنین اکثریت کشاورزان منطقه ساحاری از روش‌های سنتی در کشاورزی استفاده می‌کنند؛ ضمن اینکه فاقد فناوری‌های نسبتا جدید هستند و از توان سرمایه گذاری بر روی محصولات جدید که ممکن است در سال های آینده برای آنها منفعت به همراه آورد، بی بهره هستند.

به طور کل کشاورزی، ۳۱ درصد از اقتصاد شرق آفریقا و ۲۲ درصد از اقتصاد غرب این منطقه را تشکیل می دهد؛ این در حالی است که این مناطق با خطر جدی از دست دادن کشاورزی خود به دلیل تغییرات اقلیمی روبرو هستند.

بر همین اساس، آمریکای مرکزی هم در معرض خطر تغییرات اقلیمی و به دنبال آن از دست دادن کشاورزی خود است؛ اما به دلیل وابستگی کمتر به کشاورزی این موضوع برای آنها یک مسئله حاد تلقی نمی‌شود.

همچنین پیش بینی می‌شود، کشورهایی که در معرض بیشترین خطر ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ میلادی بیشترین رشد جمعیت را به خود اختصاص دهند که این عامل می تواند به بحران اقتصادی آنها بیشتر دامن زند.