قم در بخش فوتسال یک قطب ورزشی است

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بخش داوران ما ۲ داور لیگ برتری داریم و در کمیته داوران نیز محمد فرجی که جوان‌تر از گزینه‌های دیگر برای تصدی ریاست این کمیته بود مورد اعتماد قرار گرفت و در این بخش پیشرفت خوبی داشتیم به طوری که علی صفایی، رحیم حاجیلو، حسین زمانی، محمد علی پور متقی، سعید باهنر و چند داور دیگر ما در لیگ‌های برتر و دسته اول فوتبال کشور قضاوت می‌کنند.

وی افزود: به طور کلی حدود ۲۷ داور از قم در لیگ‌های مختلف کشور سوت می‌زنند و برای ما فرقی نمی‌کرد چه کسی در این عرصه پیشرفت می‌کند بلکه هر کس که لایق این بود مورد حمایت ما قرار گرفت و امروز جایگاه داوران ما در سطح کشور ارزنده است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: در بخش آموزش داوران جدید موفق بوده‌ایم. داور بسیار جوانی در لیگ ۳ داریم که حضورش در این سطح بی‌نظیر است. در گذشته به داوران جوان اعتماد نمی‌شد و به ما خرده گرفتند که چرا داوران جوان استفاده می‌کنید اما به هر حال باید از جایی شروع می‌کردیم. در بخش بانوان آزاده رسولی و منصوره مشرفی پور مطرح شدند.

بهرامی در مورد وضعیت فوتسال قم تاکید کرد: فوتسال مردان در قم ریشه دارد و در فوتسال موفقیت‌های زیادی به دست آمده است. قم در فوتسال ایران یک قطب است. امسال الوند در لیگ برتر نوجوانان سوم شد و آپکو پارس در لیگ برتر جوانان دوم شد. در فوتسال به آن چه می‌خواستیم رسیده‌ایم. معضلاتی در فوتسال کشور وجود دارد. ما در فوتبال کشور صاحب جایگاه نیستیم اما فوتسال متعلق به قم است.

وی بیان داشت: ما از ظرفیت موجود خود در سطح کشور استفاده نکرده‌ایم و یکی از کرسی‌های ۱۲ گانه سازمان لیگ فوتبال و فوتسال را در اختیار داریم اما گاهی ضعیف عمل کرده‌ایم. به عبارت بهتر هرگز از جایگاهمان در فوتسال ایران به درستی استفاده نکرده‌ایم.

رئیس هیئت فوتبال استان قم با اشاره به وضعیت فوتبال و فوتسال بانوان در قم گفت: نقطه ضعف ما در بخش بانوان بوده که این ضعف نیز خارج از اراده ما بود. ما تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس را به لیگ برتر و دسته اول کشور آوردیم و این تیم از بین رفت زیرا فضای مناسب برای تمرین و مسابقه نبود و شرایط خاصی در قم حاکم بود. در فوتسال بانوان اما کار بزرگی کردیم. شاید در حال حاضر کاری که در فوتسال بانوان انجام دادیم به چشم نیاید اما ما به پالایش فوتسال بانوان پرداختیم.