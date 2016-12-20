لزوم استفاده حداکثری از عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام برای شیراز

حیدرعلی کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیراز به زودی پایتخت ۵۸ کشور اسلامی در جهان قرار می گیرد و اگر شیراز میزبانی خوبی در طول سال ۲۰۱۷ از جوانان جهان اسلام انجام دهد، این امتیاز می تواند یک سال دیگر نیز برای شیراز تمدید شود.

وی ادامه داد: این رویداد ظرفیت های بسیاری برای شیراز ایجاد خواهد کرد و امکان برقراری ارتباط با ۵۸ کشور اسلامی که در وجه دینی اشتراک دارند، امکان پذیر می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس این فرصت را بابی برای ارتباط بیشتر با دنیای اسلام به شمار می آورد و یاد آور می شود: معرفی بیشتر ظرفیت های شیراز، جذب جوانان کشورهای مختلف، معرفی سرمایه های علمی، تاریخی و مذهبی شیراز از دریچه هایی است که با این رویداد به روی شیراز گشوده می شود.

کامیاب گفت: در سال ۲۰۱۶ استانبول ترکیه پایتخت جوانان جهان اسلام بود، اما تا دو هفته دیگر این امتیاز در اختیار شیراز قرار می‌گیرد و این فرصتی طلایی به شمار می رود که به قرعه شیراز رقم خورده و ما باید همواره از این پتانسیل بین المللی به خوبی بهره برداری کنیم.

وی یادآور شد: همه جوانان ایرانی می توانند در افتتاحیه این رویداد مهم که در شیراز برگزار می شود، شرکت کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس تصریح کرد: این افتتاحیه با برنامه های متنوع و شاد از جمله سخنرانی وزیر، استاندار، قرائت پیام رئیس جمهور، نور افشانی و به اهتزاز درآمدن پرچم «شیراز، پایتخت جوانان جهان اسلام» همراه خواهد بود.

کامیاب ادامه داد: کمپ رهبران جوان جهان اسلام نیز کلنگ زنی خواهد شد که قرار است به عنوان مرکزی آموزشی برای جوانان قرار گیرد و حتی بعد از اتمام بازه زمانی شیراز پایتخت جوانان جهان اسلام نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هر ساله چند برنامه بین المللی در این کمپ برگزار می‌شود.