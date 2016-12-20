وصیت نامه ۱۲۰۰ شهید خراسان جنوبی به چاپ می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین معصومی صبح سه شنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان جنوبی بیان کرد: باید ارزش های هشت سال دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کنیم.

وی از چاپ کتاب وصیت نامه شهدای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این کتاب در برگیرنده متن، وصیت نامه و بخشی از زندگانی شهدای استان است.

حجت الاسلام معصومی ادامه داد: در این راستا آثار هزار و ۲۰۰ شهید از استان جمع آوری شده و برای چاپ به تهران فرستاده شده است.

وی با اشاره به ساماندهی گلزار شهدای خراسان جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر ساماندهی ۴۱ گلزار شامل ۲۳۱ مزار در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی ادامه داد: این گلزار ها پیشرفت ۹۷ درصدی داشته و برای اتمام پروژه به ۲۹۲ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

حجت الاسلام معصومی بیان کرد: همچنین موافقت نامه ای برای ساماندهی ۱۲ گلزار شهید شامل ۲۴ مزار مبادله شده که به دلیل کمبود اعتبار عملیات اجرایی آغاز نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی اظهار کرد: فضای شهری بیرجند نسبت به نصب تصاویر و المان شهدا شرایط مطلوبی ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد.