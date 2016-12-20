الگوسازی جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اطلاع رسانی ششمین دوره جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر حجت الاسلام «مصطفی کریمی» در گفت و گو با این ستاد، مهم ترین امتیاز برگزاری این رویداد را الگوسازی برای پژوهشگران و علاقه مندان علوم دینی دانست و اظهار کرد: معمولا جوانان و به ویژه پژوهشگران و محققان برای فعالیت های پژوهشی خود دنبال الگوی مناسبی هستند و به همین دلیل سراغ آثار یا نویسندگانی می روند که در چنین رویدادهایی تقدیر یا برگزیده شده باشند.

وی لازمه تحقق این الگوسازی را اطلاع رسانی کامل و درست برشمرد و افزود: رسانه های گروهی به ویژه صداوسیما با معرفی نویسندگان و آثار برتر می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

این پژوهشگر که اثر «وحی شناسی» او در دوره سوم جشنواره برگزیده شده بود، ادامه داد: امتیاز دوم برگزاری جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر، تشویق نویسندگان و پژوهشگران به تلاش بیشتر و در نتیجه ارتقای آثار است.

کریمی داوری تخصصی آثار را امتیاز دیگر جشنواره عنوان کرد و گفت: این مهم می تواند جلوی آفت کتاب سازی در حوزه دین را بگیرد. این روزها کتاب سازی در این حوزه باب شده است و ما شاهد انتشار کتاب هایی هستیم که به دلیل نداشتن پشتوانه علمی ارزش خواندن ندارند. در این شرایط، جشنواره آثار خوب را به مخاطبان معرفی و کمک می کند علاقه مندان به سراغ آثار ارزشمند بروند.

این پژوهشگر علوم قرآنی معتقد است حتی معرفی آثاری که به گردونه داوری راه یافته اند اما برگزیده نشده اند هم می تواند حداقل کتاب های خوب و مورد اعتمادی برای علاقه مندان باشد.

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» در تاریخ 8 دی ماه از برگزیدگان خود تجلیل می کند.