مدیر جدید حراست دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، جلسه تودیع و معارفه مسئولین سابق و جدید مدیریت حراست دانشگاه صنعتی شریف با حضور مسئولان این دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در این مراسم ضمن تقدیر از مهندس عباسیان مدیر سابق حراست دانشگاه، مهندس علیرضا جهان تیغ را به عنوان مدیر جدید حراست دانشگاه صنعتی شریف معرفی کرد.

مهندس جهان تیغ؛ دانش‌آموخته دانشکده مهندسی مکانیک و دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این نیز به عنوان عضو هیات علمی و رییس مرکز گرافیک مهندسی این دانشگاه فعالیت داشته است.