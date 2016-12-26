به گزارش خبرنگار مهر، مشتی که توسط بوقچی باشگاه استقلال بینی سرپرست پیشین تیم جوانان استقلال را شکست، نه جدید بود و نه عجیب و نادر. پیش از این حتی آقای گل جهان – علی دایی - هم از این جماعت مشت خورده بود اما واقعیت این است هر روز این موضوع بیشتر از قبل دیده می شود و بدتر از آن اینکه حساسیت در مورد وجود این بی اخلاقی در فوتبال هم هر روز در دنیای فوتبال بالا و بالاتر می رود.

دفاعیات مشت زننده به مدیر برنامه های چند بازیکن استقلال حتی عذر بدتر از گناه هم شد چرا که معلوم شد وی نه به عنوان بوقچی که به عنوان کارمند باشگاه استقلال با سرپرست پیشین باشگاه قرار دعوا گذاشته بوده و به عنوان کارمند اموری را در مورد کارت بازی بازیکنان پیگیری می کرده که جزو وظایف مدیر عامل است نه کارمند باشگاه استقلال.

ورود مجیدی به موضوعی اجتماعی

ورود فرهاد مجیدی که خودش زخم خورده این داستان است به ماجرای لیدرها دو هفته بعد از قشون کشی صورت زخمی ها به آزادی برای کنترل هواداران استقلال در واقع بر اوج حساسیت ها افزود. فرهاد مجیدی که معمولا به مسائل اجتماعی ورود نمی کند این بار متنی را از خود منتشر کرد که بسیار تند بود و کلمات انتقادی سنگینی را در این رابطه به کار برد که موجی از موافقت در میان مردم را برانگیخت. این مسئله و احتمال اضافه شدن مخالفت با بوقچی ها در میان بازیکنان پیشین استقلال ماجرا را آنقدر داغ کرد که اگر بازی با نفت در جام حذفی در پیش نبود شاید کار به درگیری های جدیدی می رسید.

وقتی بوقچی ها سفارش پیتزا می دهند

در این میان البته خود مربیان و مدیران و بعضا بازیکنان هم مقصر هستند، آنجا که فلان مربی تلفنی از لیدرها سفارش پیتزا می گیرد و برای آنها مجانی پیتزا دم خانه می فرستد و در سوی دیگر بازیکنانی هستند که تراول های صد هزار تومانی در جیب این بوقچی ها می گذارند تا در تمرین قدرت خودشان را به مربی نشان دهند.

کمی آنطرف تر هستند بوقچی هایی که معلوم است از بالاتر از باشگاه هم حمایت می شوند و معمولا بلیط های معمولی یا وی آی پی زیادی را در جیب دارند که مشخص نیست از کجا آنها را به دست آورده اند و در بازار سیاه می فروشند.

ورود فرهاد مجیدی به این ماجرا در واقع شاید آغاز پایان بوقچی ها در باشگاه ها باشد، شاید دایی و علی کریمی و حجازی و... و. هم به این کمپین نامرئی بپیوندند چرا که همه آنها از این ماجرا زخم خورده اند و حتی افشین قطبی روزی را به یاد می آورد که یکی از این دسته آدم ها با آجر به دنبالش در درفشی فر می دوید تا او را بزند.

کمپین تشکیل می شود؟

باید دید این عکس العمل مستقیم فرهاد مجیدی توسط دیگر بازیکنان و مربیان نامدار حمایت می شود یا باز هم همه به منافع شخصی خودشان روی سکوها فکر می کنند؟ فعلا آن بوقچی سابق توسط منصوریان از بازداشتگاه بیرون آمده است، باید دید نتیجه این حساسیت که از همه تاریخ بیشتر شده منجر به اعتراض و حذف این آدم ها از کنار فوتبال می شود یا نه؟