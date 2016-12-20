فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی نیاز به ساختار جدید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدری در حاشیه برگزاری رقابت های عمومی کشتی آزاد که در خانه کشتی تهران در جریان است درباره برنامه های فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی پس از بدست گرفتن ریاست این فدراسیون اظهار کرد: این فدراسیون در حال حاضر ساختار خاصی ندارد و باید ابتدا نسبت به ساختارسازی در چیدمان نفرات، مباحث اداری و انتخاب روسای فدراسیون های قاره ای اقدام کنیم تا بر اساس آن و طبق رده بندی که پیشنهاد داده ایم ،مسابقات را در موعد مقرر برگزار کنیم.

رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی افزود: انجام این کارها بودجه و زمان و انرژی زیادی می خواهد تا در سال نخست آغاز فعالیت این فدراسیون ساختارها و شرایط مناسب را فراهم کنیم و در سال های بعد کارها را طبق روال و برنامه ریزی انجام شده پیش ببریم.

وی درباره ارتباط با فدراسیون بین المللی ورزش زورخانه ای که ریاست آن بر عهده محسن مهرعلیزاده است نیز گفت: من تازه کارم را شروع کرده ام و مشکلی با آقایان ندارم.هدف ما رشد کشتی پهلوانی است که هم اینک در جهان اسم و رسمی پیدا کرده است.اگر آن ها فعالیت یا برنامه ای داشته باشند که با قوانین و اساسنامه ما مغایرت نداشته باشد مشکلی برای همکاری وجود نخواهد داشت.

حیدری درباره میزبانی رقابت های جهانی و قاره ای این رشته در آینده گفت: میزبانی چند رویداد قاره ای مشخص شده است هر چند قرار بود مسابقات کشتی پهلوانی با پیکارهای جهانی و قاره ای کشتی آزاد و فرنگی همزمان برگزار شود که این موضوع بنا بدلایل خاصی منتفی شده است.قرار است در اینباره با اتحادیه جهانی جلسه ای را برگزار کنیم تا با یک روز فاصله تیم های علاقمند به شرکت در مسابقات کشتی پهلوانی در این رقابت ها حاضر شوند.

وی تصریح کرد:اما به مرور زمان باید بگونه ای عمل کنیم که کشتی پهلوانی فارغ از کشتی آزاد و فرنگی شرایط خاص خودش را داشته باشد تا بصورت مجزا در مسابقات قاره ای و جهانی مسابقاتمان را برگزار کنیم.

حیدری درباره حمایت مسولان وزارت ورزش از فدزاسیون جهانی کشتی پهلوانی نیز خاطرنشان کرد: احساس می کنم که حمایت صورت می گیرد اما تاکنون نشستی با مسولان وزارت ورزش نداشته ام.هر فردی که به کشتی ایران تعصب دارد قاعدتا باید هر کاری که از دستش بر می آید برای کشتی انجام دهد.

وی در پایان درباره احتمال حضور کشتی پهلوانی در المپیک گفت:اگر خوب کار کنیم قطعا می توانیم به المپیک راه پیدا کنیم اما این امر برای المپیک بعدی نخواهد بود.امیدوارم مجوز حضور این رشته در المپیک ۲۰۲۴ صادر شود.