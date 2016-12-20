به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت بیش از یک سال از ماجرای پر صر و صدای استعفای خزانه دار کمیته ملی المپیک و موافقت هیات اجرایی با آن، بالاخره رسول خادم به عنوان جایگزین محمد علی شجاعی انتخاب شد. انتخاب و معرفی خادم به عنوان سرپرست خزانه داری کمیته ملی المپیک سوم آذرماه انجام شد اما به وجود گذشت حدود یک ماه از این انتخاب، همچنان خیلی از ورود و خروج های مالی کمیته زیر نظر شجاعی مستعفی انجام می شود چراکه هنوز حق امضا به خادم داده نشده و همچنان مسئولیت امضای چک و دیگر اسناد کمیته ملی المپیک بر عهده شجاعی است.

محمدعلی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع اظهارداشت: بعد از اینکه من در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار کمیته انتخاب شدم، ۴۰ روزی طول کشید تا حکم ذی حسابی من از طرف وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد و تا آن زمان خزانه دار قبلی یعنی مهدی کرباسیان پای چک ها و اسناد را امضا می کرد. همین موضوع قانونی باعث شده تا با وجود معرفی سرپرست خزانه داری، مسئولیت امضای اسناد مالی کمیته همچنان با من باشد.

وی در این رابطه داد: هنوز حکم ذی حسابی رسول خادم برای کمیته ملی المپیک صادر نشده است. به همین دلیل همچنان من موظف به امضای چک ها و اسناد هستم. به محض اینکه حکم موردنظر از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر شود، این مسئولیت هم از من گرفته خواهد شد.

خزانه دار مستعفی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: از این شرایط خیلی راضی نیستم چون خیلی وقت پیش استعفا دادم ولی همچنان درگیر موارد اینچنینی هستم. البته امور مالی کمیته ملی المپیک با نظارت شخص خادم انجام می شود چون حکم وی به عنوان خزانه دار از طرف رئیس کمیته صادر شده و مشکلی از این بابت نیست. فقط امیدوارم هر چه زودتر حکم ذی حسابی سرپرست خزانه داری هم صادر شود تا مسئولیت امضا هم به خود او واگذار شود و دیگر هیچ مسئولیتی روی دوش من نباشد.