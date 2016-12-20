پیشنهاد ایران برای پذیرش رنکینگ جهانی در گزینشی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر هیأت رئیسه اتحادیه جهانی در شهر بوداپست مجارستان، طرح استفاده از سیستم رنکینگ جهانی بعنوان یکی از موضوعات دستور جلسه تعیین شده بود. و در ارتباط با این موضوع، فدراسیون ایران با تهیه پیشنهاداتی در اصلاح طرح مذکور، موضوع مبنا قراردادن نتایج حاصل از حضور کشورها در رقابتهای بین المللی برتر دنیا، در گزینش کشورها برای حضور در اوزان مختلف در المپیک را مطرح ، و اصلاحات پیشنهادی ایران مورد تایید کلی اعضاء جلسه قرار گرفت. بر این اساس قرار شد طرح به واحد ذیربط در اتحادیه جهانی ارجاع و پس از بررسی دوباره، از سوی اتحادیه جهانی اعلام شود.

در طرح اولیه پیشنهادی از سوی اتحادیه، جام بین المللی تختی بعنوان تنها تورنمنت در قاره آسیا و در کنار تورنمنت های بین المللی برتر اروپا و امریکا(جام یاریگین، جام دیوید شولتز آمریکا و جایزه بزرگ باکو، و......) در سیستم رنکینگ مدنظر قرار گرفته است.اتحادیه جهانی کشتی به دلیل استقبال خوب کشورها از حضور در تورنمنت های بین المللی ایران ، در سه سال گذشته ، جام تختی را در بین تعداد پنج تورنمنت بین المللی برترسیستم رنکینگ قرار داده است.

در واقع کشتی گیران و کشورهای ذیربط، برای شرکت در هر یک از این رقابت های جهانی، قاره ای و چند تورنمنت بین المللی محدود مرتبط با سیستم رنکینگ، امتیازاتی را بدست می آورند که در پایان چهارسال ، مجموع امتیازات کشورها در رنکینگ مربوطه می تواند کشورهای برتر را برای حضور در المپیک در هر وزن معرفی کند.

همچنین در صورت اجرای این طرح لازم است تعداد کشتی گیران کشورهای میزبان و میهمان در تورنمنت‌های گزینشی تابع ضوابط و سقف خاص باشد تا رعایت عدالت در امکان دستیابی کشورها به نتایج و امتیازات سیستم رنکینگ بشود.، در صورت تصویب این طرح، رنکینگ کشورها و کشتی گیران مختلف در طی چهارسال فیمابین دو المپیک، برای کسب مجوز حضور در رقابت های المپیک در نظر گرفته خواهد شد.

در پیشنهادات اصلاحی اعلام شده از سوی ایران به اتحادیه جهانی، امتیازات مسابقات جهانی، قاره ای و تورنمنت های مدنظر درچهارسال بین دو المپیک مدنظر قرار می گیرد و برای کشورهای کمتر توسعه یافته در کشتی دنیا، برای حضور در المپیک نیز سهمیه در نظر قرار گرفته خواهد شد.