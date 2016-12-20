سهراب بختیاری زاده اخراج شد/ بندی عجیب در قرارداد سرمربی جوان!

به گزارش خبرنگار مهر، خلاصه خبر این بود: «سهراب بختیاری زاده از سرمربیگری نفت مسجد سلیمان برکنار شد». حکمی که از سوی هدایت یزدی مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان زده شده بود، اما مسئولین باشگاه از ابلاغ آن به بختیاری زاده خودداری می‌کردند تا سرانجام قرعه ابلاغ به نام سرپرست این تیم افتاد.

اخراج ناگهانی و البته مشکوک سهراب بختیاری زاده از نفت مسجد سلیمان آن هم بعد از پشت سر گذاشته شدن بحران‌ها در این تیم و رسیدن نفت به آرامش نسبی بیشتر از این که ناگهانی و غافلگیرکننده باشد، غیر قابل باور و مشکوک به نظر رسید.

بختیاری زاده که بعد از تغییرات مدیریتی که چندی پیش در باشگاه نفت مسجد سلیمان صورت گرفته بود -ظاهرا- به آرامش نسبی رسیده بود، در حالی بی سر و صدا از کار برکنار می‌شود که حکم برکناری‌اش دو روز قبل از ابلاغ آماده شده بود.

سرمربی سابق تیم نفت مسجد سلیمان که برنامه‌های اردو و نقل و انتقالات نیم فصل تیمش را هم آماده اجرا کرده بود، شب گذشته و بعد از ابلاغ ناگهانی این حکم راهی مسجد سلیمان می‌شود تا پیگیر این اتفاق باشد.

در نامه‌ای که باشگاه به منظور برکناری بختیاری زاده از سمتش تهیه کرده با استناد به یکی از بندهای قراردادی سرمربی سابق نفت، وی با تشخیص کمیته فنی باشگاه برکنار و قرارداد نیز به صورت یکطرفه از سوی باشگاه فسخ شد.

این در حالیست که حتی سرمربی اخراجی بر اساس یکی از بندهای قراردادی که با باشگاه دارد نمی‌تواند بعد از اخراج کل مبلغ قراردادش را از این باشگاه مطالبه نماید و تنها تا هفته‌ای که قراردادش فسخ نشده از باشگاه طلبکار می‌شود.