اختلاف متخصصین زنان و رادیولوژیست ها در ماجرای سونوگرافی

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، که روز سه شنبه برگزار شد، متخصصین زنان و زایمان موضوع اعتراض انجمن رادیولوژی به انجام سونوگرافی در مطب متخصصین زنان را، مسائل مالی عنوان کردند.

دکتر شهلا چایچیان دبیر علمی دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، در واکنش به اعتراض رادیولوژیست ها، گفت: هر کسی که در قسمتی از ارگان های بدن با تجربه است و می شناسد، اگر بتواند تمام آزمایش ها را خودش انجام بدهد، بهتر است.

وی افزود: تنها دو سه نفر رادیولوژیست در تهران داریم که می توانند آندومتریوز را با سونوگرافی خوب تشخیص بدهند.

در ادامه دکتر عبدالرسول اکبریان رئیس دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، گفت: لاپاروسکوپی اول از اروپا و آمریکا در رشته زنان شروع شد. در مورد سونوگرافی هم در سال ۱۹۷۶ که بنده در آمریکا بودم، از متخصصین زنان و زایمان شروع شد، بطوریکه متخصصین زنان و رادیولوژیست ها در این زمینه با همدیگر همکاری داشتند.

وی با تاکید بر اینکه اختلاف اصلی در موضوع انجام سونوگرافی بر سر مسائل مالی است، افزود: همکاران رادیولوژیست معتقدند متخصصین زنان از این کسب درآمد دارند که این درآمد می بایست برای رادیولوژیست ها باشد.

اکبریان با عنوان این مطلب که هر کسی کار سونوگرافی بلد است باید انجام دهد، ادامه داد: این موضوع در سازمان نظام پرشکی و وزارت بهداشت نیز مورد قبول قرار گرفته که متخصصین زنان دوره دیده با تجربه ۵ تا ۶ سال می توانند این خدمت را ارائه دهند.

رئیس انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان اظهارداشت: مرزهای مشترکی در همه رشته های پزشکی وجود دارد که در مورد رشته زنان و زایمان و رادیولوژی هم صدق می کند.

در ادامه دکتر ابوالفضل مهدیزاده دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، با اشاره به تصویب دوره آموزشی ۶ ماهه پریناتولوژیست ها(جنین شناسی) در وزارت بهداشت، گفت: تنها آن دسته از متخصصین زنان که مدرک پریناتولوژی دارند و همچنین دوره ۶ ماهه آموزشی را گذرانده باشند، می توانند بابت سونوگرافی در مطب از بیمار پول بگیرند.

وی تاکید کرد: تعرفه های سنوگرافی مشخص است و اگر پولی خارج از تعرفه دریافت می شود، تخلف است.

دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، در روزهای ۳۰ دی تا سوم بهمن ۹۵ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.