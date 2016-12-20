کتاب «چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟» به چاپ هشتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چگونه یک نماز خوب بخوانیم»، دهمین و جدیدترین اثر مکتوب حجتالاسلام پناهیان که برگرفته از یکی از پرطرفدارترین مباحث اوست، پس از یکسال به چاپ هشتم رسید.
این کتاب 220 صفحهای از زاویهای جدید و کاملاً کاربردی و روانشناسانه به سوال بسیار مهم «چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟» پرداخته است و مهمترین آثار و فواید روحی و روانی نماز را که اغلب به آن توجه نمیشود را به زبان ساده و تحلیلی توضیح داده است. نسخۀ صوتی این مباحث که حدود ده سال قبل منتشر شد، به دلیل نگاه تازه و متفاوت و درعین حال علمی، کاربردی و چالشبرانگیزش به «نماز خوب» که با بیانی ساده و روان و آمیخته با مثال ارائه شده، با استقبال فراوان و گستردۀ اقشار مختلف به ویژه دانشآموزان، دانشجویان، مراکز فرهنگی و همچنین معلمان، مربیان و فعالین فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پیگیریها برای چاپ این مباحث به صورت مکتوب به سرانجام رسید.
در این کتاب به سوالهای زیر پاسخ داده شده:
پاسخ به سوالهای جوانان:
چرا نماز خوب خواندن را برای خودمان اینقدر مشکل کردهایم؟
چرا نماز در ما زیاد تأثیر نمیگذارد؟
چگونه از نماز لذت ببریم؟
وقتی حال نماز خواندن نداریم، چگونه خودمان را قانع کنیم که نماز بخوانیم؟
تصورات اشتباه ما در مورد نماز خوب، چقدر به نماز ما ضربه میزند؟
اصلیترین و مهمترین ویژگی نماز خوب چیست؟
اشکال مهم نمازهای ما چیست؟
رسیدن به نماز عاشقانه چه مراحلی دارد؟
پاسخ به سوالهای والدین و مربیان:
دلیل کاهل نمازی برخی بچهها چیست؟
راه معرفی درست نماز به فرزندان چیست؟
مهمترین راه ترویج نماز چیست؟
نمازاول وقت چگونه باعث افزایش خلاقیت میشود؟
چرا گناه تمام بینمازها گردن نمازخوانهاست؟
راه نمازخوان شدن بی نمازها چیست؟
بخشهایی از متن کتاب «چگونه یک نماز خوب بخوانیم»؟
از هر عارف و عالمی درمورد راه رسیدن به مراتب معنوی سوال میکنی، به «نماز» تاکید میکند. اگر واقعا نماز اینقدر مهم و تاثیرگزار است، چرا روی ما تاثیر نمیگذارد؟! ما این همه نماز که خواندهایم، چرا هنوز عارف نشدهایم؟ اگر نماز، معراج مومن است و لذت دارد، چرا ما هیچوقت از نماز خواندن لذت میبریم؟! تازه نماز برای ما یک کار تکراری و ملال آور هم شده است! اِشکال نماز ما کجاست؟! چه کار کنیم تا نماز ما را رشد بدهد و بر روی ما تاثیر بگذارد؟
ما خدا را دوست داریم. اما این دوستی ما را وادار نمیکند که روزی پنج بار نماز بخوانیم. ما غالباً نمیتوانیم سر نماز با خدا عشقبازی کنیم. نماز خیلی سریع ما را خسته میکند. حتی بعضی وقتها موقع اذان حالمان گرفته میشود و حوصله نداریم سراغ نماز برویم. پس خدایی که میداند ما اکثراً با نماز رابطة قشنگی نداریم، چرا آن را برای ما واجب کرده است؟ آیا بهتر نیست خدا صبر کند تا ما عاشق و عارف شویم، آنگاه برویم نماز بخوانیم؟ اگر شما به کسی دستوری بدهی و بدانی که او نمیتواند آن دستور را درست انجام دهد، هم حرفت را و هم خودت را سبک کردهای. پس چرا خداوند حکیم دستور خودش را سبک کرده است؟! خدایا تو که میدانی بندگان تو از نماز خواندن عشق نمیکنند. پس چرا نماز را بر همه واجب کردی؟ خدایا تو که میدانی بندگان تو عموماً سر نماز توجه پیدا نمیکنند، پس چرا نماز را بر همه واجب کردی؟ خدایا تو که میدانی مردم، از اینکه روزی پنج بار نماز بخوانند، خسته میشوند و نماز برای آنها ملالآور میشود، پس چرا نماز را واجب کردی؟ خداوند در پاسخ میفرماید:...
تصور رایج از نماز خوب این است که نماز خوب، همان نماز عاشقانهای است که وصفش را در مورد اولیاء خدا شنیدهایم. خیلیها تصور میکنند نماز خوب یعنی نمازی که از اول تا آخر آن اشک بریزی، از اول تا آخر در نماز از خوف خدا بترسی و بلرزی... در صورتیکه منظور از نماز خوب این نیست و معیار نماز خوب هم چنین چیزهایی نیست.
قصد ما نصیحت کردن نیست، بلکه یکی دو رمز و راز دربارۀ نماز وجود دارد که کمتر گفته شده است و ما میخواهیم در مورد آن رموز به گفتگو بنشینیم و ببینیم چقدر راحت میتوان با نماز به مراتب بلند معنوی رسید، ولی متأسفانه ما خودمان را از بهرهبرداری از چنین عبادت پراثری محروم کردهایم.
