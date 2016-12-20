سعید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر تاریخ دربی و اعلام تاریخ جدید اظهار داشت: بعد از مشخص شدن تاریخ دیدار استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا با تیم السد قطر ناچارا باید تاریخ جدیدی را برای دربی مشخص می‌کردیم. قبلا هم اعلام کرده بودیم که تاریخ جدید بعد از بررسی های تکمیلی از بین ۲۴ یا ۲۸ بهمن انتخاب خواهد شد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: بین این دو تاریخ هیچ یک اولویت ندارند و اعلام نهایی تاریخ انتخابی مستلزم بررسی‌های بیشتر است. ما همه سعی‌مان را می‌کنیم تا تاریخ جدید را به زودی و طی همین امروز و فردا و یا نهایتا تا آخر هفته مشخص و اعلام نماییم.

وی افزود: البته برنامه کامل و دقیق هفته های شانزدهم تا سی‌ام لیگ برتر نیز تا آخر هفته و همزمان با تاریخ دربی، اعلام می‌شود تا تیم‌ها نیز بتوانند برنامه ریزی‌های خود را برای حضور در این مسابقات از پیش انجام دهند.