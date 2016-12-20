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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

مصری:

دائما از اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم اما وضعیت تغییری نکرده است

دائما از اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم اما وضعیت تغییری نکرده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سمینارها و گفتگوها دائما در مدح و ثنای اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم اما وضعیت همچنان تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو، گفت: در سمینارها و گفتگوها دائما در مدح و ثنای اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم اما وضعیت همچنان تغییری نکرده است. یکی از مشکلات جدی در کشور وجود گیرهای قانونی است.

مصری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید به سمت اقتصاد مقاومتی می رفت، عنوان داشت: اگر اقتصاد به سمت مقاوم شدن رفته بود، رهبر انقلاب سال جاری را سال اقدام و عمل نامگذاری نمی کردند.

وی تصریح داشت: نمی توانیم اقتصاد کشورمان را با کشورهای اروپایی و حتی خیلی از کشورهای آسیایی مقایسه کنیم، زیرا متغیرهایی که بر اقتصادمان اثر گذاشته است در دنیا برای کمتر کشوری رخ می دهد و حتی بعضی از این اتفاقاتی که برای ما می افتد، در دنیا بی نظیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران نخستین کشوری است که بانک مرکزی آن تحریم می شود، عنوان داشت: در کنار این، جنگ، دیگر تحریم های اقتصادی و سیاسی نیز مزید بر علت شده تا نتوانیم مانند بقیه کشورها ارتباطات مالی با بانک های مختلف دنیا داشته باشیم.

وی با ذکر نمونه ای ادامه داد: بخشی از اقتصاد کشورمان در گذشته دلار بوده که الان نمی توانیم با آن معامله کنیم. هر کشوری نسخه ای برگرفته از محیط اجتماعی و اقتصادی خودش باید داشته باشد.

مصری با بیان اینکه امروز نسخه اقتصادی خودمان را داریم، اضافه کرد: با وجود این، همچنان از اقدام و عمل فاصله داریم؛ در سمینارها و گفتگوها دائما در مدح و ثنای اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم اما وضعیت همچنان تغییری نکرده است. یکی از مشکلات جدی در کشور وجود گیرهای قانونی است، زیرا به دلیل انبوه قوانینی که داریم، جرات و فرصت تصمیم گیری از بسیاری از مدیران گرفته می شود.

کد مطلب 3855011

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