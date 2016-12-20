دغدغه وحدت حوزه و دانشگاه بعد از انقلاب مبدل به گفتمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفتوگوی سیاسی» با موضوع نگاهی بر وحدت حوزه و دانشگاه با حضور حجتالاسلام محمدباقرنائیجی، استاد حوزه و دانشگاه روانه آنتن شبکه رادیو «گفتوگو» شد.
محمدباقر نائیجی، استاد حوزه و دانشگاه گفت: وحدت میان حوزه و دانشگاه یک دغدغه است و این دغدغه به وجود آمده تنها در برههای از انقلاب نبوده است. وقتی سخنان حصرت امام خمینی (ع) را مرور کنید حتی در زمان تبعیدشان سخنانی مبنی بر وحدت میان حوزه و دانشگاه دارند. این وحدت را لازم میشمرند و نهیب میزنند که عدهای سعی میکنند در وحدت میان حوزه و دانشگاه اختلاف ایجاد کنند.
وی افزود: بنابراین درس وحدت، یکی اهمیت خود وحدت است و دیگری وحدت میان حوزه و دانشگاه است. بعد از انقلاب شهید مفتح و بزرگان دیگری مانند شهید مطهری و شهید بهشتی و مقام معظم رهبری شخصیتهای روحانی بودند که وارد فعالیتهای دانشگاهی شدند و خدمت بسیار بزرگی را انجام دادند و یک دغدغه تبدیل به یک گفتمان شد و این گفتمان در سالهای بعد ادامه پیدا کرد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به چرایی به وجود آمدن دغدغه بحث وحدت میان حوزه و دانشگاه با استناد به سخنان امام خمینی (ره) ادامه داد: امام در زمان تبعید در نجف در دیدار دانشجویان دانشگاه بصره گفت: «عوامل استعمار به ما که میرسند، میگویند تیپ جوان، تحصیلکرده و دانشجو فاسد شدند. عقاید ملی و مذهبی خود را از دست دادهاند و سر به بیراهه نهادهاند و چشم و گوش بسته مقل بیگانگان هستند. به دانشجویان که میرسند میگویند مراجع و روحانیون خرافی و مرتجع هستند و واقعیات زمان را درک نمیکنند و مطابعت از آنها سیر قهقرایی و عقبگرد است. شرط تعالی و ترقی این است که از این عناصراُمل و عقایدشان چشم بپوشیم و فاصله بگیریم.»
نائیجی بیان کرد: این دو دیدگاهی بود که عوامل استعمار به فرموده امام دو طیف روحانیون و دانشجویان را مقابل هم مینهادند. و وظیفه چیست؟ بر طبق سخنان امام (ره): «ما و شما وظیفه داریم که علیرغم خواست و کوشش تفرقهجویان و مستعمرین رابطه عاطفی و معنوی خود را عمیقتر کنیم.»
برنامه «گفت وگوی سیاسی» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵ از شبکه رادیویی «گفتوگو» پخش میشود وعلاقهمندان میتوانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو "گفت وگو" مراجعه کنند.
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