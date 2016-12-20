سهم استان زنجان از صادرات کشور ۸۴ صدم درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری ظهر سه شنبه در ششمین کارگروه توسعه صادرات استان زنجان، افزود: یکی از موضوعات مهم موجود در جامعه ما بحث صادرات است.

وی اظهار کرد: باید بحث صادرات تولیدات استانی مورد توجه قرار گیرد که البته با توجه به گزارشاتی که ارائه شد وضعیت کلی صادرات در استان امیدوارکننده است ولی باید تلاش زیادی را کرد.

استاندار زنجان گفت:در استان صادرات مازاد محصولات کشاورزی بعد از تنظیم بازار داخلی، انجام‌شود چرا که در غیر این صورت مصرف کننده داخلی متضرر شده و احتمال واردات این محصول به داخل افزایش می‌یابد.

درویش امیری ادامه داد: در بحث صادرات و شناسایی بازارهای هدف و بازارهای خارجی در استان ریل گذاری مناسبی انجام شده و حرکت خوبی در حال انجام شده است و نشان این موضوع ۳۳ کشوری است که از استان زنجان به آن کشورها صادرات انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲.۵ برابر مازاد بر نیاز استان زنجان محصولات کشاورزی تولید می شود، گفت: با وجود اینکه میزان تولید محصولات کشاورزی نسبت به میزان مصرف بیشتر است اما محصولات کشاورزی سهم پایینی را دارد که یکی از علل آن نبود اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی در استان است که البته در صادرات محصولات کشاورزی باید رفتار معقولانه و با برنامه‌ریزی انجام شود.

درویش امیری گفت: خوشبختانه ۱۰۰ درصد واردات استان مواد اولیه و ماشین آلات است و هیچ کالای مصرفی به استان وارد نمی‌شود و نیز صادرکنندگان استان راه ورود به بازار هدف را پیدا کرده‌اند و سهم استان از صادرات کشور ۸۴ صدم درصد است و مواد خام نیز از استان صادر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه سهم استان از صادرات کشور ۸۴ صدم درصد است و مواد خام نیز از استان صادر نمی‌شود، گفت: در بحث صادرات و شناسایی بازارهای هدف و بازارهای خارجی در استان ریل‌گذاری مناسبی انجام شده و حرکت خوبی در حال انجام شده است.