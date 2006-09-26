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۴ مهر ۱۳۸۵، ۹:۵۴

معاون پژوهشي دانشكده علوم حديث در گفتگو با مهر :

دوره هاي آموزش مجازي علوم حديث به زبان هاي عربي، اردو و انگليسي برگزار مي شود

دوره هاي آموزش مجازي علوم حديث به زبان هاي عربي، اردو و انگليسي برگزار مي شود

دانشكده علوم حديث ايجاد دوره هاي آموزش رسمي و مجازي علوم حديث به زبان هاي عربي، اردو و انگليسي را در دستور كار خود قرار داده است.

معاون پژوهشي دانشكده علوم حديث در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: ويژگي دانشگاه مجازي فراتر از مرزها بودن است و هر شخصي مي تواند به آساني از اين امكانات استفاده كند. در كنار اين موضوع، استقبال فراوان قشر فرهيخته از شيوه هاي آموزشي دوره هاي فارسي دانشكده علوم حديث، طرح تدوين دوره هاي علوم حديث به زبان هاي عربي، انگليسي و اردو را در دستور كار خود قرار داده است.

حجت الاسلام سيد حميد حسيني افزود: با توجه به اينكه اغلب منابع اين علم به زبان عربي است توليد منابع آموزشي به زبان عربي آسان خواهد بود، لذا از 6 ماه پيش توليد متون درسي به اين زبان آغاز شده و تا پايان سال دوره هاي آزمايشي اين دانشكده به زبان عربي برگزار خواهد شد. ارائه اين دوره هاي آموزشي مقدمه ايجاد دوره رسمي همراه با اعطاي مدرك دانشگاهي است كه پيش بيني مي شود دوره رسمي آن از سال آينده تحصيلي آغاز شود.

وي افزود: واحدهاي اين دروس همانند دوره فارسي خواهد بود تنها در برخي از دروس مانند مكالمه عربي تغييرات ايجاد خواهد شد و مباحث جديدي جايگزين مي شود. اين تغييرات كه نيازمند مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي است براساس نكات بومي مخاطبان عرب زبان طراحي خواهد شد.

معاون پژوهشي دانشكده علوم حديث گفت: با توجه به محدوديت منابع و اساتيد مجرب به زبان انگليسي در علم حديث، توليد منابع به زبان انگليسي با دشواري هايي همراه خواهد بود ولي پيش بيني مي شود از تابستان سال آينده دوره كوتاه مدت و غير رسمي اين زبان برگزار شود.

وي افزود: بعد از نهايي شدن اين دو مرحله ايجاد دوره مجازي به زبان اردو نيز در اين دانشكده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 385502

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