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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

طی هفته جاری؛

معاونان وزرای خارجه کره جنوبی و روسیه دیدار می کنند

معاونان وزرای خارجه کره جنوبی و روسیه دیدار می کنند

معاونان وزرای خارجه کره جنوبی و روسیه به منظور مقابله با پیشرفتهای تهدیدآمیز هسته ای و موشکی کره شمالی دیدار و گفتگو می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد: «لیم سونگ-نام» معاون وزیر خارجه این کشور روز جمعه در پنجمین دوره مذاکرات استراتژیک روسیه و کره جنوبی در مسکو، با «ولادیمیر تیتوف» همتای روسی خود دیدار می کند.

در این دیدار چگونگی مقابله با تهدیدات اتمی و موشکی کره شمالی بحث و گفتگو گفتگو خواهد شد.

انتظار می رود در این دیدار، لیم و تیتوف در ارتباط با مذاکراتی که بین «پارک گئون های» رئیس جمهور کره جنوبی و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر انجام گرفت، به گفتگو بپردازند.

این منبع  در ادامه افزود: طرفین همچنین به تبادل دیدگاه های مشترک در مورد چگونگی همکاری برای بکار بستن تحریمهای اعمال شده از جانب شورای امنیت سازمان ملل که ماه گذشته و در جهت توقف آزمایشهای اتمی علیه کره شمالی به تصویب رسید، خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است که گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور کره جنوبی و روسیه، یک روند مذاکره در سطح معاونان وزرای خارجه دو کشور است که ابتدا در سئول و در سال ۲۰۰۸ میلادی انجام گرفت.

کد مطلب 3855023

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