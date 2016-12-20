معاونان وزرای خارجه کره جنوبی و روسیه دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد: «لیم سونگ-نام» معاون وزیر خارجه این کشور روز جمعه در پنجمین دوره مذاکرات استراتژیک روسیه و کره جنوبی در مسکو، با «ولادیمیر تیتوف» همتای روسی خود دیدار می کند.

در این دیدار چگونگی مقابله با تهدیدات اتمی و موشکی کره شمالی بحث و گفتگو گفتگو خواهد شد.

انتظار می رود در این دیدار، لیم و تیتوف در ارتباط با مذاکراتی که بین «پارک گئون های» رئیس جمهور کره جنوبی و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر انجام گرفت، به گفتگو بپردازند.

این منبع در ادامه افزود: طرفین همچنین به تبادل دیدگاه های مشترک در مورد چگونگی همکاری برای بکار بستن تحریمهای اعمال شده از جانب شورای امنیت سازمان ملل که ماه گذشته و در جهت توقف آزمایشهای اتمی علیه کره شمالی به تصویب رسید، خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است که گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور کره جنوبی و روسیه، یک روند مذاکره در سطح معاونان وزرای خارجه دو کشور است که ابتدا در سئول و در سال ۲۰۰۸ میلادی انجام گرفت.