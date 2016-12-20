به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بزرگراه‌های اصلی و حساس پایتخت در صورت تأمین اعتبار تا پایان امسال به دوربین‌های ثبت حرکت مارپیچ مجهز می‌شوند، گفت: شهردار تهران برای اجرای این طرح قول مساعد داده است.

وی اشباع و اخلال را به عنوان 2 معضل اصلی و مهم ترافیک پایتخت ذکر کرد و گفت: از سویی حجم معابر با ظرفیت خودروهایی که در آنها تردد می کنند برابر نبوده و از سوی دیگر در حرکت‌ها و گردش‌ها دچار مشکل هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به اینکه کوچکترین آسیب سرعت حرکت را کاهش می دهد یادآور شد: موضوع گردش به چپ یکی از مشکلات ترافیکی پایتخت بوده که باید با کانالیزه کردن حل شود اما تا اطلاع ثانوی و فرهنگ سازی در این حوزه باید با روش فیزیکی (جدول کشی) مانع از شکستن صف شده و آن را کنترل کنیم.

به گفته وی در تقاطع ها نیز باید فضایی برای انبارخودرو ایجاد شود تا کسانی که قصد گردش به راست دارند در آن مکان ایستاده و سپس گردش به راست کنند.

حسینی با بیان اینکه زمان دار بودن از بی زمانی بهتر است خاطرنشان کرد: تمامی میدان های شهر باید چراغ دار شوند و هیچ چراغ چشمک زنی وجود نداشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به اینکه تعداد خودروهایی که با پلاک غیر تهران در سطح شهر تردد می کنند مشخص نیست تصریح کرد: این موضوع باید به کمک سیستم ITS (سیستم حمل و نقل هوشمند) سامان گیرد.

وی در ادامه تعامل شهرداری تهران با پلیس راهور را خوب ارزیابی کرد و افزود: مصوبات شورای ترافیک تهران متشکل از شهردار تهران (به عنوان رئیس شورا)، دبیر شورای عالی ترافیک کشور، فرمانده پلیس راهور، مدیرکل حمل و نقل استانداری تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حکم قانون داشته و تلاش می کنیم تصمیماتی که برای ترافیک پایتخت اخذ می شود به تصویب این شورا برسد.

حسینی همچین خاطرنشان کرد: این شورا دارای یک کمیته کارشناسی است که ابتدا تصمیمات در این کمیته بررسی و سپس در شورا مطرح می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود موتورسیکلت ها را یکی از ناهنجاری های شهر ذکر کرد و گفت: رسیدگی به این موضوع از اولویت های پلیس راهور است و در آینده نزدیک کارگاه‌های بررسی مشترک شهرداری تهران و پلیس راهور در این زمینه برگزار می شود.

معاون شهردار تهران گفت: این کارگاه شش تا هفت کارگروه داشته و پس از بررسی و جمع بندی نتایج، اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع موتورسیکلت ها سالهاست رها شده است تصریح کرد: اینکه با تأخیر به موضوعی بپردازیم اشکال ندارد اما اگر کاری را آغاز کرده و به صورت پایدار ادامه ندادیم مسأله‌ای بدتر است.

حسینی در ادامه درخصوص حوادث مترو با بیان اینکه کار زیرزمینی جزء کارهای با ریسک بالا محسوب می شود اظهار کرد: هرچه مقیاس کار بزرگ‌تر باشد مسائل آن هم بزرگ تر است اما دوست داشتیم اگر اشتباهی در کار وجود دارد به ما دلگرمی داده و ما را راهنمایی کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش جنوبی تهران خاک سست و ناپایدار است تصریح کرد: در این قسمت ساختمانهای خشت و گلی و فاقد اسکلت وجود دارد اما چاره‌ای نداریم چرا که کار بزرگ است و نفع آن بزرگ تر از زحمتی که اکنون انجام می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه چاره‌ای جز سه شیفت کار کردن در حوزه مترو نداریم افزود: تهران حداقل باید 270 کیلومتر مترو داشته باشد که در یک برنامه 10 ساله به 540 کیلومتر افزایش یابد.