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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان قم انتخاب شدند

هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان قم انتخاب شدند

انتخابات انجمن هنرهای نمایشی استان قم با حضور ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و اعضای هیئت رییسه هفت گروه نمایشی ثبت شده این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارمغان بهداروند مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی در ابتدای این جلسه، ضرورت توسعه و ترویج تئاتر را در دیاری که متبرک از بارگاه حضرت معصومه (س) و مفتخر به اعاظم علم و فقاهت است، وظیفه ای خطیر برای خود و همکارانش دانست.

بهداروند تولید تئاتر را شاخصه ای برای نشاط و سرزندگی جامعه دانست و از نقش انکارناپذیر هنر در معرفی الگوهای مدنی و جلوه های معرفتی یاد کرد.

وی آمادگی اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران را برای همکاری بیشتر در زمینه ترویج اجراهای عمومی اعلام کرد.

ایرجی کارشناس امور استان های مرکز هنرهای نمایشی نیز در بخش دیگر این جلسه با تشریح فرآیند ثبت گروه ها، اظهار امیدواری کرد در ماه های آتی روند ثبت گروه ها ادامه یابد و برای دیگر علاقمندان فضای همکاری و ایجاد رقابت در حوزه تولید فراهم شود.

در این انتخابات اصغر نوبخت، ابوالفضل صادق و احمد سلیمانی به عنوان اعضای هیأت رییسه جدید انجمن هنرهای نمایشی استان قم انتخاب شدند.

کد مطلب 3855028
فریبرز دارایی

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