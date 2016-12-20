۷۷ درصد ازتعهد سوادآموزی در خراسان شمالی محقق شده است

مهدی مودی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهارکرد: طبق آخرین آمار تا پایان روز دوشنبه در این استان تعداد هفت هزار و ۶۷۷ نفر سوادآموز جذب شده است که در زمینه جذب بی سواد تاکنون ۷۷ درصد از تعهدات این استان محقق شده است.

مودی تصریح کرد: در دوره انتقال و تحکیم ۱۰۰ درصد تعهد جذب محقق شده و فقط دوره سواد آموزی باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه امروز پایان کلاس گذاری است و در حال انجام رایزنی با وزارت خانه هستیم تا آموزش اولیاء دانش آموزان را تمدید کنیم، اما هنوز هنوز این موضوع نهایی نشده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهارکرد: بیش از سه هزارو ۵۵۵ نفر ازافراد بی سواد در استان اولیاء دانش آموزان هستند که تلاش می کنیم با اهرم انجمن اولیاء مدارس و دانش آموزان آنها را جذب کلاس های درس کنیم.

مودی با اشاره به اینکه طبق سرشماری سال ۹۰ در استان تعداد ۵۵ هزارو ۷۴۷ نفربی سواد وجود داشت که در حال حاضر کمتر از ۱۰ هزار نفر بی سواد باقی مانده است، افزود: تا پایان سال ۹۶ همه افراد بی سواد جذب کلاس های درس خواهند شد.

وی بیان کرد: برنامه های هفته سوادآموزی دراستان ازچهارم تا دهم برگزار خواهد شد.