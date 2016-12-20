وقوع ۱۳۱ زمین لرزه در آذربایجان غربی/لزوم آمادگی و مدیریت بحران

خبرگزاری مهر – گروه استانها: ایران با دارا بودن ۱۴۰۰ گسل فعال یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیاست که ۹۷ درصد مناطق آن زلزله خیز است اما هر گاه زلزله ای مهیب و ویرانگر مانند زلزله اهر، ورزقان، بم و یا حتی رودبار رخ می دهد، خسارات جانی و مالی آن بیشتر دامن مناطقی را که اغلب دارای بافت فرسوده هستند، می گیرد.

در ایران ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناسایی شده که در آذربایجان غربی بستر بروز ۳۶ نوع از این بلایا فراهم است و طبق بررسی ها تنها ۲۰ درصد از ساختمانهای مسکونی در استان از مقاومت لازم در برابر بلایای طبیعی و به خصوص زلزله برخوردار هستند.

استفاده از مصالح بی کیفیت جهت کاهش هزینه اتمام ساختمان های مسکونی، نبود واحدهای تولیدی کافی برای تولید مصالح مورد نیاز در استان، عدم برنامه ریزی مناسب و اصولی مدیریت بحران از عواملی است احتمال خسارات هنگفت مالی و جانی را در برابر وقوع هر گونه بلایای طبیعی افزایش می دهد.

امسال تاکنون ۱۳۱ زلزله در سطح استان و ۱۰۰ کیلومتری حریم آن روی داده است هر چند در ارومیه زلزله شدیدی تا به حال رخ نداده است که موجب تلفات جانی شدید شود ولی در شهرستان سلماس که بر روی گسل سلماس قرار دارد زلزله شدیدی رخ داده به طوری که زلزله سلماس ثبت جهانی شد.

آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی در مناطق کوهستانی قرار دارد و با توجه به وجود دو هزار و ۸۵۴ روستا در این استان می طلبد تا به بحث ایمن سازی با حساسیت بیشتری نگاه شود.

سالانه ۲۰ زمین لرزه ر آذربایجان غربی روی می دهد

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی سالانه به طور متوسط ۲۰ زلزله به مقایس ۳ و بیشتر در مقایس ریشتر در این استان رخ می دهد.

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال تاکنون ۱۳۱ زلزله در سطح استان و ۱۰۰ کیلومتری حریم آن روی داده است اظهارداشت: ۸۵ مورد از این زمین لرزه ها در مقایس ۲.۵ تا ۳ ریشتر بوده است.

وی ادامه داد: ۴۴ مورد زمین لرزه بین ۳ تا ۴ ریشتر و هفت مورد نیز بین ۴ تا ۴.۳ ریشتر بوده که نشان می دهد اتخاذ تدابیر ویژه در این زمینه ضروری است.

جعفری با اشاره به اینکه امسال بزرگترین زمین لرزه در داخل استان به مقایس ۴.۳ ریشتر در شهرستان خوی رخ داده است گفت: هر چند این حادثه تلفات جانی و خسارات مالی چندانی در پی نداشت اما زنگ هشدار جدی بود.

۱۰ شهر و ۷۲۷ روستای آذربایجان غربی در خطر زمین لرزه قرار دارند

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی اظهارداشت: با جانمایی خط گسل بر روی مناطق مسکونی مشخص شد تعداد ۱۰ شهر با ۷۲۷ روستا با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در استان روی خط گسل واقع شده در معرض تهدید زمین لرزه قرار دارند.

در حال حاضر ۱۰ شهر و ۷۲۷ روستای آذربایجان غربی با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت روی خط گسل قرار دارند. جعفری با بیان اینکه بر اساس طرح نقشه پهنه بندی زلزله بیش از ۶۰ درصداستان در محدوده خطر قرار دارد افزود: از شهرهای استان ۱۰ شهر سلماس، پیرانشهر، ربط، باروق، کشاورز، چهاربرج، سیلوانا، امیرآباد، سرو، سیه چشمه، قره ضیاءالدین هم اکنون بر روی خط گسل واقع شده اند.

وی با اشاره به اینکه با جانمایی خطوط گسل بر روی مناطق مسکونی در استان مشاهده می شود ادامه داد: استفاده از مصالح بی کیفیت جهت کاهش هزینه اتمام ساختمان های مسکونی از عواملی است که احتمال خسارات هنگفت مالی و جانی را در برابر وقوع هر گونه بلایای طبیعی افزایش می دهد.

جعفری با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی ۷۲۷ روستا با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر بر روی خط گسل قرار دارند افزود: آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی در مناطق کوهستانی قرار دارد و با توجه به وجود دو هزار و ۸۵۴ روستا در این استان می طلبد تا به بحث ایمن سازی با حساسیت بیشتری نگاه شود.