به گزارش خبرنگار مهر،‌کیوان صباغ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: نمایش «بی‌خردان» از یکم تا هجدهم دی ماه ۹۵ در سالن تئاتر شهر مشهد اجرا می‌شود، اجرای این اثر هنری ۹۰ دقیقه‌ای هرشب از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ دقیقه خواهد بود.

وی افزود: موضوع این طنز سیاسی است که البته پس از ۹ سال اجرا می‌شود، اما بازنویسی شده است و در این نمایش نابودی آمریکا دیده می‌شود و برای اجرای این اثر هنری مدت سه ماه تمرین کار را داشتیم.

نویسنده و کارگردان نمایش «بی‌خردان» با بیان اینکه مهمترین هدف در اجرای این طنز ایجاد تفکر است، خاطرنشان کرد: زیرا طنز سیاسی به‌گونه‌ای نوشته می‌شود که به معرفی وقایع می‌پردازد و جایی برای خنده و سرگرمی مردم نیست و با آمدن ترامپ فضای نمایش بی‌خردان شبیه به فضای کنونی آمریکا شد.

صباغ با بیان اینکه به دنبال تولید یک اثر هنری با کیفیت بالا و هزینه پائین هستیم، گفت: در سال ۹۴ مبلغ ۷۸۰ میلیون تومان فروش بلیت تئاترهای مشهد را داشتیم و میزان مخاطب این هنر در این شهر روبه افزایش است؛ همچنین تبلیغات مکتوب این اثر هنری را به مجازی تغییر داده‌ایم تا ضمن کاهش هزینه‌های مالی و کمک به سلامت محیط ‌زیست شاهد افزایش مخاطبان باشیم، زیرا اکثر مخاطبان در فضای مجازی با ما در ارتباط هستند.

مسعود حکم‌آّبادی ،تهیه‌کننده نمایش بی‌خردان هم در ادامه این نشست اظهار کرد: مدت زمان مجوز گرفته شده اولیه اجرای نمایش بی‌خردان دو هفته بوده که در صورت استقبال بالا این زمان تمدید می‌شود و طبق قانون تا ۳ نوبت تمدید مجاز است.

وی با اشاره به اینکه هزینه کلی ساخت و تولید این اثر هنری ۳۰ میلیون تومان بود، افزود: بلیت آن به دو شکل حضوری و اینترنتی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد که مبلغ بلیت اینترنتی ۱۲ هزار تومان و مبلغ بلیت حضوری ۱۵ هزار تومان است و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت اینترنتی را از طریق سایت مشهد گیشه و بلیت حضوری را از محل اجرای نمایش تهیه کنند.

تهیه‌کننده نمایش بی‌خردان تصریح کرد: میزان استقبال مخاطبان تئاتر در مشهد رشد داشته و در چهار تئاتر اخیر اجرا شده در این شهر افزایش ۴۰ هزار نفری مخاطبان را شاهد بودیم و افزایش آمار مخاطبان را در نمایش بی‌خردان هم پیش‌بینی کرده‌ایم و معتقدیم که کار با کیفیت با جذب مخاطب بالایی هم همراه است.

حکم‌آّبادی بیان کرد: در تئاتر بی‌خردان مجموعه‌‎هایی همچون حوزه هنری، ارشاد، خانه هنرمندان، تئاتر شهر، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سینمای موج‌نو، برج تجاری آرمیتاژ و چرمیران با عوامل این اثر هنری همکاری داشتند.